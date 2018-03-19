المؤتمرنت -

قوات الجيش واللجان تحقق مزيداً من الانتصارات الميدانية

حققت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل مزيداً من الانتصارات الميدانية في مختلف الجبهات الداخلية وماوراء الحدود خلال الساعات الماضية.



وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء وفي صحراء البقع بقطاع نجران، واستهدف قصف مدفعي وصاروخي تجمعات أحرى للمرتزقة شرق صحراء الأجاشر.



واقتحم أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل رقابة الحلق وموقع الحماد التابع لجنود العدو السعودي وأحرقوا مخزن سلاح ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى من الجنود واغتنام اسلحة متنوعة ،وتم إحراق آلية عسكرية للجيش السعودي في موقع نهوقة بصاروخ موجه.



في جيزان لقي 12 جنديا سعوديا مصرعهم بعمليات قنص في مناطق متفرقة بالقطاع، واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في الحثيرة ،وتم دك تجمعات للجنود السعوديين في قرية حامضة ،وقنص أربعة مرتزقة قبالة منفذ علب في عسير، واستهداف تجمعات لهم بقذائف المدفعية بالمنطقة نفسها.



وأشار المصدر إلى مصرع أثنين مرتزقة بعمليتي قنص في جبهة حمير بمحافظة تعز، واستهداف طقم يحمل معدل 23 تابع للمرتزقة في جبهة المفاليس بمديرية حيفان بقصف مدفعي، فيما نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين عملية إغارة على مواقع المرتزقة جنوب معسكر خالد بمديرية موزع أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم.



وذكر المصدر أن عملية هجومية للجيش مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل استهدفت مواقع المرتزقة في الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم، وعملية آخرى استهدفت مواقعهم في التبة البيضاء بمديرية المصلوب.



وفي المحافظة نفسها لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون خلال انكسار زحف لهم مسنودا بغطاء جوي في الأجاشر وتدمير آليتين إحداهما محملة بالمرتزقة ومعدل 23 وإعطاب ثالثة خلال التصدي للزحف.



كما قتل وجرح عدد من المرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في معسكر السلان وكبري الباحث ووادي شواق وصابر، فيما استهدفت عملية هجومية للجيش واللجان مواقع المرتزقة في وادي وقز.



وذكر المصدر أن المدفعية دكت تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي، وقصفت تجمعاتهم في الرفد ووادي شعب بالقبيطة في لحج، كما استهدفت تجمعات آخرى للمرتزقة في معسكر حلم قي قعطبة بالضالع.