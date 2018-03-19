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أخبار
وزير الخارجية يرحب بزيارة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي
الإثنين, 19-مارس-2018
المؤتمرنت -
وزير الخارجية يرحب بزيارة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي
رحب وزير الخارجية المهندس هشام شرف بزيارة رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي وسفراء عدد من الدول الأوروبية، للعاصمة صنعاء التي تعد الأولى منذ بدء العدوان في 26 مارس 2015م.

وأكد وزير الخارجية ترحيب اليمن بزيارة رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى بلادنا أنطونيا كالفو بويرتا وسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن يرما فان دورين وسفير الجمهورية الفرنسية كريستيان تيستوب والمبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد إلى صنعاء هانس بيتر سبمتاباي .

وأوضح الوزير شرف أن الوضع في اليمن أصبح يمثل أولوية على أجندة الإتحاد الأوروبي ودوله التي تسعى للحد من الكارثة الإنسانية التي أوجدها تحالف دول العدوان منذ بدئه في ظل الارتفاع المستمر لمعدلات سوء التغذية لحوالي 24 مليون مواطن وانتشار الأوبئة مثل الكوليرا والدفتيريا، وكذا نزوح ثلاثة ملايين مواطن جراء العدوان، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية نتيجة للممارسات العدوانية الممنهجة وتوقف رواتب موظفي الخدمة العامة.

ولفت إلى أن الإتحاد الأوروبي ودوله تحظى باحترام وتقدير القيادة السياسية والشعب اليمني لمواقفه الرافضة لاستمرار العدوان العسكري والتأكيد في أكثر من مناسبة بأنه لا حل عسكري للوضع الحالي وأن الحل في اليمن حل سياسي.

ونوه وزير الخارجية بمواقف عدد من الدول الأوروبية وكذا البرلمان الأوروبي الذي قرر وقف بيع السلاح إلى دول تحالف العدوان.

وجدد الموقف المبدئي للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني الداعي إلى السلام العادل والمشرف للشعب اليمني.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت إلى أنه يمكن للاتحاد الأوروبي ودوله الصديقة لليمن أن تلعب دوراً مساهماً ومساعداً في إنهاء العدوان ووقف العمليات العسكرية ورفع الحصار الشامل جنباً إلى جنب جهود الأمم المتحدة وعدد من الدول الصديقة، وبما يؤدي إلى عودة الاستقرار في اليمن والمنطقة ويساهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.









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