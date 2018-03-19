المؤتمرنت -

ابو راس يعزي بوفاة العلامة حمود المؤيد

بعث الشيخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة بوفاة العلامة / حمود بن عباس المؤيد والذي وافاه الاجل اليوم الاثنين 19 مارس 2018م، عن عمر ناهز المائة وثلاث سنوات قضى معظمه في خدمة الدين والوطن والأمة العربية والإسلامية.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الدكتور/ على حمود عباس المؤيد ، وإخوانه، وكافة آل المؤيد، اشار رئيس المؤتمر الشعبي العام ، الى عدد من مناقب الفقيد الراحل، واسهاماته البارزة طوال حياته الحافلة بالعطاء العلمي والانساني والخيري والاصلاح بين الناس، مشيرا كذلك الى مآثر الفقيد العلمية ،وعطائه الفكري والثقافي لاثراء المكتبة اليمنية والعربية والاسلامية، وجهوده اللافتة لخدمة الدين وقضايا الافتاء والارشاد والتدريس، وتخرج عشرات العلماء على يديه ،



واعتبر ابو راس رحيل العلامة المؤيد، خسارة للوطن والشعب اليمني، بفقدان هامة علمية، وواحد من أعلام اليمن الذين جسدوا قيم ومبادئ الدين الاسلامي ،القائم على الوسطية والاعتدال، سلوكا وثقافة وممارسة حياتية، بعيدا عن الغلو والتطرف، متحليا بصفات الورع والزهد والتواضع والاصلاح بين الناس دون منفعة ترتجى ،



وعبر الشيخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وأهله ومحبيه وتلاميذه في هذا المصاب .. سائلا الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته، وان يجزيه خير الجزاء ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون"

