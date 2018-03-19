المؤتمرنت -

ابو راس يعزي بوفاة الشيخ علوى الحبيشي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الاستاذ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ علوى الحبيشي، والذي وافاه الأجل، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد القيادي المؤتمري / محمد علوي الحبيشي، رئيس الدائرة التاسعة بأمانة العاصمة، واخوانه، وكافة آل الحبيشي، ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة في هذا المصاب، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" انا لله وإنا اليه راجعون"

