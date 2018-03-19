المؤتمرنت -

إسقاط طائرة إستطلاع معادية في ميدي

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم طائرة استطلاعية تابعة للعدوان في ميدي.



وأوضح مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسس للعدوان في ميدي.







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