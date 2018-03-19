المؤتمرنت -

قنص 6 مرتزقة وكسر زحف في الجوف

تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل من التصدي لمحاولة زحف لمرتزقة العدو السعودي على منطقة الأجاشر بصحراء الجوف.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدات الجيش واللجان الشعبية كسرت زحف للمرتزقة بإتجاه منطقة الأجاشر وكبدتهم عدد من القتلى والجرحى وأجبرتهم على التراجع.



وأضاف، أن الزحف على صحراء الأجاشر ترافق مع 11 غارة من مروحيات الأباتشي والحربي.



وأشار، إلى مصرع 6 مرتزقة بنيران قناصة الجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف.