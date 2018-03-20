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أخبار
المؤتمر نت - كبد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة استطلاعية تابعة للعدوان في ميدي

خسائر متواصلة يتكبدها العدو ومرتزقته بمختلف الجبهات
الثلاثاء, 20-مارس-2018
المؤتمرنت -
خسائر متواصلة يتكبدها العدو ومرتزقته بمختلف الجبهات
كبد الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة استطلاعية تابعة للعدوان في ميدي.

وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش اليمني والجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عمليات اقتحام لراقابات العدو السعودي في نجران سبقها تمشيط مدفعي مكثف حيث اقتحموا رقابة الحلق وتويلق ورقابة الفرع ومراش ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى من الجنود السعوديين ووإعطاب آلية واغتنام عتاد عسكري.

كما قتل وجرح العشرات من المرتزقة بعملية هجومية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين مسنودة بقصف مدفعي على تحصيناتهم شمال جبال عليب، ودكت المدفعية موقع نهوقة والمواقع المجاورة له بعدد من القذائف.

في جيزان استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في برج السودة وموقع الحسكول ،واستهدف تجمعات للمرتزقة في جبل المدور بمجازة وفي منفذ علب وقبالتة، وتم قنص مرتزق بالمنطقة نفسها.

وحسب المصدر اسقطت الدفاعات الجوية طائرة استطلاعية تابعة للعدوان في ميدي.

وأشار المصدر إلى تدمير آلية للمرتزقة في جبهة صفر الحنايا بمديرية المتون بمحافظة الجوف ومصرع من كان على متنها، وقنص ستة مرتزقة في مناطق متفرقة بمديرية خب والشعف، فيما لقي العشرات من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون في انكسار زحف لهم في صحراء على صحراء الأجاشر مسنودا بالطيران الحربي مروحيات الأباتشي.

وذكر المصدر أن عملية هجومية مباغتة نفذها للجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل على مواقع المرتزقة في الجوازعة بمحافظة لحج أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم ،كما قتل وجرح عدد من المرتزقة واغتنام ذخائر بعملية هجومية استهدفت مواقع المرتزقة في حيفان بمحافظة تعز.








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