المؤتمرنت -

انتونيا كالفو تُطالب بإيقاف الحرب على اليمن

قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي انتونيا كالفو بيورتا "إن الحرب المأساوية في اليمن يجب أن تتوقف إذا أردنا لهذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة أن تنتهي".



وأضافت بيورتا التي تزور صنعاء حالياً " يعاني الشعب اليمني بشكل كبير من هذه الحرب والتي تسببت بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية".



وأشارت إلى أن زيارتها الثانية لصنعاء تأتي ضمن جهود الاتحاد الأوروبي في التواصل مع جميع الأطراف لحثهم على الانخراط في محادثات لإيجاد تسوية سياسية دائمة وإيصال عدد من الرسائل ذات الطابع الإنساني.



وأكدت في بيان صحفي أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة اليمنية، ويدعو جميع الأطراف للانخراط وبنوايا حسنة مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث.



وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم اليمن وشعبه حيث رفع مساعداته الإنسانية منذ بداية الصراع لتصل إلى 196 مليون يورو.. لافتاً إلى أنه سيتم استثمار 71 مليون يورو إضافي هذا العام في مشاريع لصالح النازحين وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز صمود المجتمعات الريفية والحماية الزراعية.





سبأ