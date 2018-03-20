الثلاثاء, 20-مارس-2018 الساعة: 04:19 م - آخر تحديث: 03:35 م (35: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
المؤتمر عصي على التقسيم ولن ينكسر..
راسل القرشي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
المؤتمر يمرض ولكنه لايموت !!
توفيق الشرعبي
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
أخبار
المؤتمر نت - قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي انتونيا كالفو بيورتا "إن الحرب المأساوية في اليمن يجب أن تتوقف إذا أردنا لهذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة أن تنتهي"

انتونيا كالفو تُطالب بإيقاف الحرب على اليمن
الثلاثاء, 20-مارس-2018
المؤتمرنت -
انتونيا كالفو تُطالب بإيقاف الحرب على اليمن
قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي انتونيا كالفو بيورتا "إن الحرب المأساوية في اليمن يجب أن تتوقف إذا أردنا لهذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة أن تنتهي".

وأضافت بيورتا التي تزور صنعاء حالياً " يعاني الشعب اليمني بشكل كبير من هذه الحرب والتي تسببت بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية".

وأشارت إلى أن زيارتها الثانية لصنعاء تأتي ضمن جهود الاتحاد الأوروبي في التواصل مع جميع الأطراف لحثهم على الانخراط في محادثات لإيجاد تسوية سياسية دائمة وإيصال عدد من الرسائل ذات الطابع الإنساني.

وأكدت في بيان صحفي أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة اليمنية، ويدعو جميع الأطراف للانخراط وبنوايا حسنة مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث.

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم اليمن وشعبه حيث رفع مساعداته الإنسانية منذ بداية الصراع لتصل إلى 196 مليون يورو.. لافتاً إلى أنه سيتم استثمار 71 مليون يورو إضافي هذا العام في مشاريع لصالح النازحين وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز صمود المجتمعات الريفية والحماية الزراعية.


سبأ








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: إسقاط طائرة إستطلاع معادية في ميدي
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ الحبيشي
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة العلامة حمود المؤيد
عربي ودولي: بوتين يفوز في انتخابات الرئاسة الروسية
أخبار: شرف: منع دخول الأسمدة عقاب جماعي لملايين المزارعين
أخبار: وزير الخارجية يرحب بزيارة بعثة الاتحاد الأوروبي
أخبار: قوات الجيش واللجان تحقق مزيداً من الانتصارات الميدانية
أخبار: 22 غارة إجرامية لطيران العدوان على 5 محافظات
أخبار: برئاسة ابوراس ..اجتماع للجنة العامة للمؤتمر يتخذ عدداً من القرارات الهامة (تفاصيل)
أخبار: اقتحام مواقع عسكرية سعودية في نجران
أخبار: قصف تجمعات للمرتزقة في تعز والضالع
أخبار: العدوان يستهدف حرض وميدي بـ10 غارات
أخبار: عمليات نوعية للجيش واللجان في الجوف وتعز
أخبار: الراعي يلتقي رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود الاسبانية
أخبار: مصرع 12 جندياً سعودياً في جيزان
أخبار: العدوان السعودي يقصف صعدة بـ7 غارات
أخبار: انتصارات ميدانية وتقدم للجيش في مختلف الجبهات
أخبار: 28 غارة للعدوان على صعدة وحجة والحديدة
أخبار: قصف مرتزقته في الجوف .. دك مواقع للعدوان في عسير ونجران
أخبار: طيران العدوان يشن 6غارات على صعدة
أخبار: استهداف تجمعات للعدوان ومرتزقتهم في نجران
رياضة: انطلاق بطولة الملصي لكرة القدم
رياضة: انطلاق بطولة الملصي لكرة القدم
أخبار: طيران العدوان يشن 14 غارة على حجة والحديدة
أخبار: الراعي يستنكر ازدواجية المعايير تجاه معاناة اليمنيين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018