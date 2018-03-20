المؤتمرنت -

إجراءات حكومية جديدة لمعالجة أزمة الغاز المنزلي

اقر اجتماع حكومي برئاسة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، تشغيل المحطات المركزية التابعة لشركة الغاز في أمانة العاصمة والمحافظات، وفيما أكملت أزمة الغاز المنزلي أسبوعها الثاني على التوالي، أقرت حكومة " الإنقاذ" تخصيص مقطورات غاز منزلي وتسويقها على مستوى الحارات للتخفيف من حدة التزاحم على محطات البيع ، في اجراءات جديدة تأمل الحكومة من ورائها معالجة أسباب الاختناقات القائمة في مادة الغاز المنزلي ،



وأكد الاجتماع الذي شارك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزيري التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز ناصر الكميم والإدارة المحلية علي بن علي القيسي، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستيراد الغاز خلال الفترة القادمة لتغطية النقص القائم من هذه المادة في السوق المحلي في اسرع وقت ممكن بما يحقق تواجدها الوفير وكسر الاحتكار الحالي له.

وفي الاجتماع المنعقد امس بمشاركة أمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي وأمين العاصمة حمود عُباد ومدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمود النوم ونائب مدير شركة الغاز اليمنية محمد احمد القديمي ، جرى الاطلاع على تقرير وزير النفط والمعادن احمد عبدالله دارس ، عن الخطوات التي أنجزتها الوزارة والمؤسسات المعنية التابعة لها في اطار التنفيذ العملي لقرار مجلس الوزراء .



وحسبما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فانه ورغم الجهود المبذولة الا ان حجم الطلب خاصة في ظل بعض الممارسات السلبية لبعض ضعفاء النفوس ممن حولوا الحصول على هذه المادة الى تجارة على حساب المحتاجين الحقيقيين لها ، اثر بشكل كبير وسلبي على استقرار هذه العملية .

