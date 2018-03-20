الثلاثاء, 20-مارس-2018 الساعة: 05:51 م - آخر تحديث: 05:03 م (03: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
المؤتمر عصي على التقسيم ولن ينكسر..
راسل القرشي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
المؤتمر يمرض ولكنه لايموت !!
توفيق الشرعبي
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
أخبار
المؤتمر نت - تحل على شعبنا بعد ايام الذكرى الثالثة للعدوان الغاشم الذي تشنه دول التحالف على اليمن ارضا وانسانا منذ 26 مارس 2015م وسط استمرار الصمود الاسطوري للشعب اليمني المقاوم والصابر والصامد بوجه هذا العدوان والحصار الذي يقابل بصمت دولي تجاه الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين

المؤتمر يُحيِّي صمود الشعب اليمني ويدعو للمشاركة في تظاهرة السبعين
الثلاثاء, 20-مارس-2018
المؤتمرنت -
المؤتمر يُحيِّي صمود الشعب اليمني ويدعو للمشاركة في تظاهرة السبعين
تحل على شعبنا بعد ايام الذكرى الثالثة للعدوان الغاشم الذي تشنه دول التحالف على اليمن ارضا وانسانا منذ 26 مارس 2015م وسط استمرار الصمود الاسطوري للشعب اليمني المقاوم والصابر والصامد بوجه هذا العدوان والحصار الذي يقابل بصمت دولي تجاه الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين خارج كل الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق والاعراف الانسانية.

ان المؤتمر الشعبي العام وهو يحيي باجلال واكبار صمود ابناء شعبنا اليمني العظيم والتضحيات التي قدمها طيلة ثلاثة اعوام من القتل والتدمير والاستهداف الممنهج لليمنيين شعبا وارضا ومقدرات، ويؤكد ان هذا الصمود كان وسيظل هو الصخرة التي تتحطم عليها محاولات قوى العدوان تركيع شعبنا واذلاله وسلب حريته وسيادته واستقلاله، ويجدد موقفه الثابت في مواجهة العدوان ،والحصار الجائر وحق شعبنا في مقاومة الاحتلال والمؤامرات التي تستهدف تمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.

ان المؤتمر وهو يترحم على كافة شهداء الوطن ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى فانه يدعو كافة قيادات وقواعد وكوادر وانصار وحلفاء المؤتمر وكافة جماهير الشعب اليمني الى المشاركة في التظاهرة التي ستنظم يوم الاثنين القادم الموافق 26 مارس في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تنديدا باستمرار العدوان والحصار وتاكيد صمود الشعب اليمني في مواجهته.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
وثائق ونصوص: المؤتمر يُحيِّي صمود الشعب اليمني ويدعو للمشاركة في تظاهرة السبعين
أخبار: قنص 6 مرتزقة وكسر زحف في الجوف
أخبار: إسقاط طائرة إستطلاع معادية في ميدي
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ الحبيشي
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة العلامة حمود المؤيد
عربي ودولي: بوتين يفوز في انتخابات الرئاسة الروسية
أخبار: شرف: منع دخول الأسمدة عقاب جماعي لملايين المزارعين
أخبار: وزير الخارجية يرحب بزيارة بعثة الاتحاد الأوروبي
أخبار: قوات الجيش واللجان تحقق مزيداً من الانتصارات الميدانية
أخبار: 22 غارة إجرامية لطيران العدوان على 5 محافظات
أخبار: برئاسة ابوراس ..اجتماع للجنة العامة للمؤتمر يتخذ عدداً من القرارات الهامة (تفاصيل)
أخبار: اقتحام مواقع عسكرية سعودية في نجران
أخبار: قصف تجمعات للمرتزقة في تعز والضالع
أخبار: العدوان يستهدف حرض وميدي بـ10 غارات
أخبار: عمليات نوعية للجيش واللجان في الجوف وتعز
أخبار: الراعي يلتقي رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود الاسبانية
أخبار: مصرع 12 جندياً سعودياً في جيزان
أخبار: العدوان السعودي يقصف صعدة بـ7 غارات
أخبار: انتصارات ميدانية وتقدم للجيش في مختلف الجبهات
أخبار: 28 غارة للعدوان على صعدة وحجة والحديدة
أخبار: قصف مرتزقته في الجوف .. دك مواقع للعدوان في عسير ونجران
أخبار: طيران العدوان يشن 6غارات على صعدة
أخبار: استهداف تجمعات للعدوان ومرتزقتهم في نجران
رياضة: انطلاق بطولة الملصي لكرة القدم
رياضة: انطلاق بطولة الملصي لكرة القدم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018