المؤتمرنت -

المؤتمر يُحيِّي صمود الشعب اليمني ويدعو للمشاركة في تظاهرة السبعين

تحل على شعبنا بعد ايام الذكرى الثالثة للعدوان الغاشم الذي تشنه دول التحالف على اليمن ارضا وانسانا منذ 26 مارس 2015م وسط استمرار الصمود الاسطوري للشعب اليمني المقاوم والصابر والصامد بوجه هذا العدوان والحصار الذي يقابل بصمت دولي تجاه الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين خارج كل الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق والاعراف الانسانية.



ان المؤتمر الشعبي العام وهو يحيي باجلال واكبار صمود ابناء شعبنا اليمني العظيم والتضحيات التي قدمها طيلة ثلاثة اعوام من القتل والتدمير والاستهداف الممنهج لليمنيين شعبا وارضا ومقدرات، ويؤكد ان هذا الصمود كان وسيظل هو الصخرة التي تتحطم عليها محاولات قوى العدوان تركيع شعبنا واذلاله وسلب حريته وسيادته واستقلاله، ويجدد موقفه الثابت في مواجهة العدوان ،والحصار الجائر وحق شعبنا في مقاومة الاحتلال والمؤامرات التي تستهدف تمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.



ان المؤتمر وهو يترحم على كافة شهداء الوطن ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى فانه يدعو كافة قيادات وقواعد وكوادر وانصار وحلفاء المؤتمر وكافة جماهير الشعب اليمني الى المشاركة في التظاهرة التي ستنظم يوم الاثنين القادم الموافق 26 مارس في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تنديدا باستمرار العدوان والحصار وتاكيد صمود الشعب اليمني في مواجهته.