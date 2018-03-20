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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي اليوم 15غارة متتالية على محافظتى صعدة والمحويت ، وقطاع نجران . وأوضح مصدر أمني بمحافظة صعدة أن طيران العدوان شن 5 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتا

طيران العدوان يشن 15 غارة على محافظتي صعدة والمحويت
الثلاثاء, 20-مارس-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 15 غارة على محافظتي صعدة والمحويت
شن طيران العدوان السعودي اليوم 15غارة متتالية على محافظتى صعدة والمحويت ، وقطاع نجران .

وأوضح مصدر أمني بمحافظة صعدة أن طيران العدوان شن 5 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف ، وغارتين على منطقة الطلح بمديرية سحار خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 3 غارات على موقع الشبكة في نجران في ظل تحليق مستمر على المنطقة .

وفي محافظة المحويت افادت مصادر محلية أن طيران العدوان استهدف بثمان غارات منطقة تحمس وغارة علی منطقة دير الشريف بمديرية بني سعد وسط تحليق مستمر .. متسببة في أضرار بمنازل ومزارع المواطنين.









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