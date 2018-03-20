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رئيس المؤتمر يلتقى وفد الاتحاد الاوربي ( تفاصيل)

التقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس ومعه الامين العام المساعد يحيى الراعي والامين العام المساعد فائقة السيد ورئيس هيئة الرقابة التنظيمية نجيب العجي وعضوي اللجنة العامة خالد الديني وعلي المقدشي ورئيس دائرة المنظمات الجماهيرية طه الهمداني ورئيس دائرة العلاقات الخارجية يحيى السياغي ورئيس دائرة البحوث والتخطيط عبدالقوي الشميري ويونس هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية واحلام البريهي عضو اللجنة الدائمة وهشام السنباني سكرتير رئيس المؤتمر برئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن أنطونيا كالفو بويرتا، وسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن يرما فان دورين، وسفير الجمهورية الفرنسية كريستيان تيستوب والمبعوث الخاص لوزير خارجية مملكة السويد إلى صنعاء هانس بيتر سبمتاباي .



وفي اللقاء رحب رئيس المؤتمر بزيارة رئيسة البعثة الأوروبية والسفراء مؤكدا على العلاقة التي تربط اليمن بدول الاتحاد الأوروبي والدعم التنموي الذي قدم لليمن خلال الفترة الماضية، معبرا عن الشكر لهولندا على موقفهم المساند لليمن في مجلس حقوق الانسان .



وأشار ابوراس الى الخطوات التي تمت منذ استشهاد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والامين العام عارف الزوكا وحتى اليوم ،مؤكدا ان قيادة المؤتمر تواصل جهودها من اجل استكمال تنفيذ مطالبها مع الإخوان أنصار الله



و اكد ان المؤتمر يعول على الاتحاد الأوروبي ان يلعب دورا مهما في ايقاف العدوان ورفع الحصار، مستعرضا ما تعرضت له اليمن خلال ثلاث سنوات من التدمير الشامل لكل بنيتها التحتية والخدمية وما تسبب به الحصار من اوضاع كارثية على المواطنين اليمنيين ، وفي المقدمة اغلاق مطار صنعاء وانعكاساته السلبية على المرضى .



واوضح ابوراس ان المؤتمر الشعبي العام رحب بالمبعوث الدولي الجديد وسيتعاون معه ، وانه يمد يديه لتحقيق السلام وايقاف العدوان ورفع الحصار والعمل على تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة .



كما اكدت قيادات المؤتمر خلال اللقاء على اهمية العمل على رفع اليمن من تحت الفصل السابع، والغاء العقوبات وبما يضمن خلق اجواء مساعدة في تحقيق سلام كامل وعادل وشامل يحفظ ويصون وحدة وسيادة واستقلال اليمن .



من جانبهم اكدت سفيرة الاتحاد الاوروبي وسفراء فرنسا وهولندا وممثل السويد على انهم يتابعون الاحداث منذ ديسمبر وطالبوا باطلاق سراح معتقلي المؤتمر واولاد واقارب الزعيم علي عبدالله صالح .



مشيرين الى ان المؤتمر الشعبي العام حزب موجود على الساحة اليمنية كلها ولا يمثل فئة او منطقة معينة وتواجده مهم لمستقبل اليمن .



واوضحوا ان زيارتهم تأتي في اطار الاطلاع عن قرب على الاوضاع التي تعيشها اليمن والحرص على المساعدة في تحقيق السلام وانهاء معاناة الشعب اليمني .

