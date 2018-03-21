المؤتمرنت -

دك تحصينات واحراق آليات للعدوان ومرتزقته ( تفاصيل)

نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية هجمات نوعية استهدفت تجمعات مرتزقة العدوان السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية , ودكت المدفعية مواقع العدو ومرتزقته وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد .



وأوضح مصدر عسكري ان أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الساحل الغربي بمحافظة تعز اسفرت عن ‎مصرع وجرح عدد منهم وإعطاب آلية عسكرية .



كما تم تدمير مدرعة للغزاة والمرتزقة تحمل أسلحة وذخائر بصاروخ موجة في جبهة الساحل الغربي في حين تم قنص خمسة مرتزقة في الجبهة نفسها , وقنص أثنين آخرين جنوب مفرق موزع .



وذكر المصدر أن المدفعية دكت تحصينات وتجمعات المرتزقة في جبل الهان بجبهة الضباب ومعسكر خالد بمحافظة تعز ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



كما تكبد المرتزقة قتلى وجرحى في هجوميين منفصلين للجيش واللجان استهدفا مواقعهم في‎ الصلو و الكدحة بمحافظة تعز, و تدمير آلية عسكرية تابعة لهم تحمل معدل رشاش بصاروخ موجه في مفرق ‎مقبنة .



وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبل الحمام وتبة الخضراء في القبيطة‎ بمحافظة لحج , وتم قنص أثنين من المرتزقة في نقيل الخشبة بمحافظة الضالع .



وأشار المصدر الى تدمير آلية عسكرية للمرتزقة تحمل معدل 23 بقذائف المدفعية في مديرية ‎خب والشعف بمحافظة الجوف , وتفجير آلية عسكرية آخرى بجبهة صبرين بالمديرية نفسها ومصرع من كان على متنها ، وقنص مرتزق في جبهة حام بالمحافظة نفسها .



وحسب المصدر استهداف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في حصن الحماد بقطاع نجران ،وقصف تجمعات آخرى للجنود في موقع الضبعة في معسكر الملتقى .



كما قصفت المدفعية تجمعات الجنود السعوديين في رقابة السديس والمخروق الكبير وعدد من المواقع في الشرفة ،فيما استهدف قصفا صاروخيا مرابض مدفعية الجيش السعودي خلف رقابة الزور.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن القوة المدفعية قصفت تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب في عسير ،ودكت تحصينات الجيش السعودي و المرتزقة في مجازة ،وتم ، وقنص ثلاثة مرتزقة قبالة المنفذ ،وقنص جندي سعودي في الربوعة.

