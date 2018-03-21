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أخبار
المؤتمر نت - الطفلة اشراف، احدى ضحايا غارات طيران العدوان -

طيران العدوان يشن 30 غارة على 4 محافظات
الأربعاء, 21-مارس-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 30 غارة على 4 محافظات
واصل طيران العدوان السعودي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية مستهدفاً الممتلكات العامة والخاصة .

وذكر مصدر عسكري أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف و غارتين على منطقة الطلح بمديرية سحار في محافظة صعدة ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية .

وشن طيران العدوان السعودي 11 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، و غارة على مفرق الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف مديرية بني سعد بمحافظة المحويت بسبع غارات و شن ثلاث غارات على موقع الشبكة في نجران .








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