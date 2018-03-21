المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 30 غارة على 4 محافظات

واصل طيران العدوان السعودي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية مستهدفاً الممتلكات العامة والخاصة .



وذكر مصدر عسكري أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف و غارتين على منطقة الطلح بمديرية سحار في محافظة صعدة ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية .



وشن طيران العدوان السعودي 11 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ، و غارة على مفرق الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف مديرية بني سعد بمحافظة المحويت بسبع غارات و شن ثلاث غارات على موقع الشبكة في نجران .

