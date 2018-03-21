المؤتمرنت -

ابو راس يشيد بالمواقف الوطنية لمؤتمريي محافظة صنعاء

التقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس ومعه الامين العام المساعد للمؤتمر الشيخ يحيى الراعي ورئيس فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء محمد محمد بشير بقيادات فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء اليوم الاربعاء بالعاصمة صنعاء،



وخلال اللقاء اشاد رئيس المؤتمر بمواقف مؤتمريي محافظة صنعاء قيادات وقواعد خلال مختلف المراحل مذكرا بتضحيات محافظة صنعاء في الدفاع عن الثورة اليمنية 26 سبتمبر وعن الوحدة اليمنية ومواجهة العدوان الغاشم .



وعبر عن شكر قيادة المؤتمر لكل مؤتمريي المحافظة الذين عبروا بوضوح عن وفائهم لتنظيمهم المؤتمر الشعبي العام والتفافهم خلف قيادتهم التنظيمية وحرصهم على مواجهة الازمات والحفاظ على المؤتمر الشعبي العام، مؤكدا ان قيادة المؤتمر ترفض الإساءات التي يطلقها البعض خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي بحق قيادات وقواعد وشخصيات المؤتمر في محافظة صنعاء .



وحث ابو راس قيادات مؤتمر صنعاء على لملمة الصفوف والتكاتف واعادة النشاط التنظيمي على مختلف المستويات والتكوينات.



هذا وقد اسمتعت قيادة المؤتمر الى ايضاحات مفصلة من قبل قيادات المؤتمر بفروع مديريات محافظة صنعاء الذين اكدوا وقوفهم خلف قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة برئيس المؤتمر الشيخ صادق أمين ابو راس، مشيرين الى ضرورة تفعيل عملية الاتصال والتواصل بين مختلف تكوينات المؤتمر التنظيمية .



وناقش اللقاء عددا من القضايا واتخذ القرارات المناسبة بشأنها .

