الأربعاء, 21-مارس-2018 الساعة: 03:43 م - آخر تحديث: 03:23 م (23: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
المؤتمر عصي على التقسيم ولن ينكسر..
راسل القرشي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
المؤتمر يمرض ولكنه لايموت !!
توفيق الشرعبي
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
أخبار
المؤتمر نت - شدد ابو راس على تمسك المؤتمر بثوابته الوطنية انطلاقا من مبادئ ونصوص الميثاق الوطني ومواجهة العدوان الغاشم والتمسك بوحدة اليمن والسعي لمواجهة المخططات التي تستهدفها .

ابو راس يؤكد تمسك المؤتمر بثوابته الوطنية وقدرته على تجاوز الازمات
الأربعاء, 21-مارس-2018
المؤتمرنت -
ابو راس يؤكد تمسك المؤتمر بثوابته الوطنية وقدرته على تجاوز الازمات
التقى الشيخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام ومعه الشيخ يحيى الراعي الامين العام المساعد للمؤتمر وبحضور رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر طه الهمداني ورئيس دائرة العلاقات الخارجية يحيى السياغي بقيادات المنظمات الجماهيرية في المؤتمر الشعبي العام حيث استهل اللقاء بقراءة الفاتحة على روح الشهيدين الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والامين العام عارف الزوكا وكل شهداء المؤتمر والوطن .

وفي اللقاء أشاد رئيس المؤتمر بمواقف وثبات قيادات العمل المدني مستعرضا الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان المؤتمر يتعرض لمحاولات اجتثاث منذ العام 2011م لكنه سيظل تنظيما قويا وقادرا على تجاوز كل الأزمات التي يواجهها .

واشار الى ان قيادة المؤتمر ستظل حريصة على الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية والالتزام بأنظمة ولوائح المؤتمر، وإعادة نشاط المؤتمر تنظيميا وسياسيا كما كان عليه .

وشدد ابو راس على تمسك المؤتمر بثوابته الوطنية انطلاقا من مبادئ ونصوص الميثاق الوطني ومواجهة العدوان الغاشم والتمسك بوحدة اليمن والسعي لمواجهة المخططات التي تستهدفها .

واستعرض أبو راس المستجدات على الساحة الوطنية والسياسية وعملية التواصل التي تتم مع الخارج بهدف البحث عن حلول سلمية، مؤكدا ان المؤتمر سيظل يمد يديه للسلام بما يضمن الحفاظ على حقوق الشعب اليمني .

وأكد رئيس المؤتمر على أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى ان المؤتمر الشعبي العام تنظيم مدني سلمي يمارس عمله في الإطار الديمقراطي ولا يملك أي مليشيات او أجنحة عسكرية .

وحث أبو راس قيادات المنظمات الجماهيرية على وضع رؤى لتطوير العمل خلال المرحلة القادمة، مؤكدا ان قيادة المؤتمر ستكون داعما ومساندا لأي جهود تخدم العمل المدني وتحافظ على ممارسة العمل الديمقراطي وضمان الحقوق والحريات .

وكان رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية طه الهمداني رحب بقيادة المؤتمر مؤكدا ان هذا اللقاء يأتي في اطار السعي للنهوض بالعمل التنظيمي ، واشار إلى ان دائرة المنظمات الجماهيرية وبالتعاون مع قيادات المنظمات تعمل جاهدة لبلورة رؤية للعمل مستقبلا .

هذا وقد شهد اللقاء نقاشا مستفيضا حول الوضع الحالي للعمل المدني في إطار رؤية المؤتمر الشعبي العام والأفكار والمقترحات لتطويره .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: (ريال مدريد) يسحق (جيرونا) بسداسية
وثائق ونصوص: المؤتمر يُحيِّي صمود الشعب اليمني ويدعو للمشاركة في تظاهرة السبعين
أخبار: المؤتمر يُحيِّي صمود الشعب اليمني ويدعو للمشاركة في تظاهرة السبعين
أخبار: إجراءات حكومية جديدة لمعالجة أزمة الغاز المنزلي
أخبار: انتونيا كالفو تُطالب بإيقاف الحرب على اليمن
أخبار: وزير الخارجية يلتقي وفد السفراء الأوروبي
أخبار: خسائر متواصلة يتكبدها العدو ومرتزقته بمختلف الجبهات
أخبار: العدوان السعودي يقصف حجة والبيضاء بـ11 غارة
أخبار: قنص 6 مرتزقة وكسر زحف في الجوف
أخبار: إسقاط طائرة إستطلاع معادية في ميدي
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ الحبيشي
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة العلامة حمود المؤيد
عربي ودولي: بوتين يفوز في انتخابات الرئاسة الروسية
أخبار: شرف: منع دخول الأسمدة عقاب جماعي لملايين المزارعين
أخبار: وزير الخارجية يرحب بزيارة بعثة الاتحاد الأوروبي
أخبار: قوات الجيش واللجان تحقق مزيداً من الانتصارات الميدانية
أخبار: 22 غارة إجرامية لطيران العدوان على 5 محافظات
أخبار: برئاسة ابوراس ..اجتماع للجنة العامة للمؤتمر يتخذ عدداً من القرارات الهامة (تفاصيل)
أخبار: اقتحام مواقع عسكرية سعودية في نجران
أخبار: قصف تجمعات للمرتزقة في تعز والضالع
أخبار: العدوان يستهدف حرض وميدي بـ10 غارات
أخبار: عمليات نوعية للجيش واللجان في الجوف وتعز
أخبار: الراعي يلتقي رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود الاسبانية
أخبار: مصرع 12 جندياً سعودياً في جيزان
أخبار: العدوان السعودي يقصف صعدة بـ7 غارات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018