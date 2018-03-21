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المؤتمر نت - أعلنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم إصابة طائرة حربية لتحالف العدوان نوع أف15 في أجواء محافظة صعدة.

صعدة .. الدفاعات الجوية تعلن إصابة طائرة أف 15
الأربعاء, 21-مارس-2018
المؤتمرنت -
صعدة .. الدفاعات الجوية تعلن إصابة طائرة أف 15
أعلنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم إصابة طائرة حربية لتحالف العدوان نوع أف15 في أجواء محافظة صعدة.

وأوضح مصدر في قوات الدفاع الجوي أن الدفاعات الجوية تمكنت من أصابت طائرة نوع أف 15 تابعة للعدوان وهي تنفذ غارات إجرامية وعدائية فوق مدينة صعدة ومحيطها.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المصدر أن قوات الدفاع الجوي نفذت عملية رصد واستهداف الطائرة بأحدث التقنيات الدفاعية المطورة محليا بنجاح تام .

وقال" إن أعمال التصنيع والتطوير المحلي في مجال الدفاع الجوي تجري على قدم وساق لتكون أجواء اليمن محصنة ومحمية بفضل الله والجهود المؤمنة المخلصة لكوادر الجيش واللجان الشعبية".









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