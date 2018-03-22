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طيران العدوان يشن 3 غارات على صنعاء

شن طيران العدوان السعودي مساء اليوم 3غارات على أمانة العاصمة .



وأوضح مصدر محلي بالأمانة أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات مطار صنعاء الدولي .

(سبأ)

