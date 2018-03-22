المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 30 غارة على 5 محافظات

شن طيران العدوان السعودي اليوم ثمان غارات على محافظة الحديدة.وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بثماني غارات مديرية الجراحي.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان 3 غارات متتالية على مناطق في مديرية منبه، اسفرت عن تدمير منزلين ، وشن غارتين على منطقة فرد بمديرية كتاف و 4 غارات على معسكر كهلان شرق مدينة صعدة ، كما شن غارتين على مديرية باقم و6 غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر .



و استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية .



وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثلاث نساء بجروح إثر غارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهم في منطقة مسورة بمديرية نهم محافظة صنعاء ، و استهدف الطيران بثلاث غارات مطار صنعاء الدولي .



وفي محافظة لحج شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على منطقة كرش

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مصدر محلي أن الغارتين استهدفتا جبل شيفان والحويمي في منطقة كرش .

