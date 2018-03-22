المؤتمرنت -

الجيش يصعّد عملياته العسكرية في الجوف والضالع

صعدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عملياتها العسكرية على مواقع وتجمعات مرتزقة العدو السعودي في محافظتي الجوف والضالع، بالتزامن مع قنص 15 مرتزقاً في البيضاء.



وأفاد مصدر عسكري بأن قصفاً صاروخياً استهدف تجمعات مرتزقة العدو السعودي في الحزم، محققاً إصابات مباشرة،



وأضاف، أن هجوماً نوعياً شنه الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقع للمرتزقة في جبهة الهيجة بمديرية المصلوب، موقعين قتلى وجرحى في صفوق المرتزقة، وتدمير آلية عسكرية لهم بعبوة ناسفة، فيما لقي 4 مرتزقة مصرعهم قنصاً في مديرية المتون بمحافظة الجوف.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات المرتزقة في نقيل الخشبة بمحافظة الضالع، أوقعى قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأكد المصدر مصرع وإصابة 15 مرتزقاً في عمليات قنص بجبهة ناطع في محافظة البيضاء خلال الساعات الماضية.



