المؤتمرنت -

مساعي "نفط الحديدة" لمواجهة حر الصيف بتشغيل الكهرباء

طالب مدير شركة النفط اليمنية فرع الحديدة الدكتور رامي حناب مدير البنك المركزي اليمني بالحديدة بسرعة توريد المبلغ اثنين مليار المخصص لشراء مادة المازوت، لحساب الشركة في البنك الزراعي ليتم شراءه قبل بدء حرارة الصيف ودخول رمضان.



جاء ذلك في مذكرة وجهها حناب لمدير البنك المركزي يطالب فيها بسرعة توريد المبلغ للحساب ليتسنى للشركه شراءالمازوت.



وفي سياق الموضوع نفسه التقى الدكتور رامي حناب بالاخوة مدير البنك المركزي بالحديدة ومدير بنك التسليف الزراعي.



وتاتي هذه المذكرة واللقاءات استشعارا من شركة النفط وقيادتها ممثله بالدكتور رامي حناب بمعاناة المواطنين في الحديدة واقتراب دخول فصل الصيف وعدم توفر الكهرباء.



وكانت قيادة محافظة الحديدة ممثله بمحافظ المحافظة اللواء حسن هيج رئيس المجلس المحلي قد حررت شيك بمبلغ ٢مليار ريال لشركة النفط. وذلك من اجل توريد شحنة المازوت المشغل للكهرباءو بالشراء عبر مناقصه قانونيه.