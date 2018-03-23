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أخبار
المؤتمر نت - استشهد وأصيب 20 مواطناً بينهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان السعودي الغاشم خلال الـ 24 ساعة الماضية

20 شهيداً وجريحاً بغارات هستيرية للعدوان السعودي
الجمعة, 23-مارس-2018
المؤتمرنت -
20 شهيداً وجريحاً بغارات هستيرية للعدوان السعودي
استشهد وأصيب 20 مواطناً بينهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان السعودي الغاشم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأكد مصدر عسكري استشهاد عشرة مواطنين وإصابة سبعة آخرين بينهم نساء وأطفال إثر غارتين لطيران العدوان على منزل بمنطقة آل عامر في مديرية غمر بمحافظة صعدة.

ولفت المصدر إلى أن الطيران كثف غاراته على المحافظة إذ شن غارتين على مديرية باقم و غارتين على منطقة طخية بمديرية مجز كما شن خمس غارات على منطقتي طيبة الاسم و الإمارة بمديرية كتاف.

وفي رازح شن طيران العدوان غارتين على منطقتي الحجلة وغمار، واستهدف بغارتين منطقة الملاحيط في مديرية الظاهر، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديريتي شدا ورازح ومنطقة الغور بمديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن ثمان غارات على مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة استهدفت إحداها ناقلة محملة بالحطب في الخط العام بالمديرية ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على القاعدة البحرية و مثلها على منطقة الجبانة بمديرية الحالي.

وفي محافظة لحج استهدف طيران العدوان منطقة كرش بخمس غارات ثلاث منها على حمالة وغارتين على جبل شيفان والحويمي.

وذكر المصدر أن الطيران شن غارة على تبة التلفزيون بالعاصمة صنعاء، وغارتين على وادي جارة في جيزان، وغارة على موقع الطلعة في نجران.








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