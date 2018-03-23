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أخبار
المؤتمر نت - قتل وجرح عدد من مرتزقة العدو السعودي ودمرت آلياتهم في عمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل خلال الـ24 ساعات الماضية

خسائر متواصلة في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات نوعية
الجمعة, 23-مارس-2018
المؤتمرنت -
خسائر متواصلة في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات نوعية
قتل وجرح عدد من مرتزقة العدو السعودي ودمرت آلياتهم في عمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل خلال الـ24 ساعات الماضية.

وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً قصير المدى نوع بدر 1 على شركة أرامكو في نجران، فيما دك سلاح المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في عدد من المواقع بصحراء البقع قبالة منفذ الخضراء.

وأكد المصدر قنص جنديين سعوديين في موقع قشبة بعسير، واستهدفت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.

ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة 15 مرتزقاً في عمليات قنص في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.

ونفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في مريس بمحافظة الضالع وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما تم قنص اثنين من المرتزقة في نقيل الخشبة.

وأشار المصدر إلى أن المدفعية دكت تجمعات لمرتزقة العدوان في نقيل الخشبة ومعسكر حلم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة الجوف استهدفت وحدة القناصة أربعة من مرتزقة العدوان في جبهة حام الأعلى بمديرية المتون، وتم قنص خامس شمال تبة القناصين بمنطقة الساقية.

وحسب المصدر أطلقت القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في الحزم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وبين المصدر أن أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في جبهة الهيجة بمديرية المصلوب وتم تدمير آلية عسكرية خلال العملية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وذكر المصدر أنه تم قنص أحد المرتزقة جنوب الساحل الغربي بمحافظة تعز، ونفذ الجيش واللجان والمتطوعين عملية هجومية على مواقع المرتزقة في تبة الخزان والغراء والقرون بجبهة الكدحة في مديرية المعافر أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم.








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