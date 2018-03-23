المؤتمرنت -

قصف تجمعات عسكرية سعودية في العمق

قصفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بالمدفعية والصواريخ تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في قطاعي نجران وعسير.



وقال مصدر عسكري إن قصفاً مدفعياً وصاروخياً شنه الجيش واللجان على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة منفذ علب بقطاع عسير



وأضاف، أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا على رقابة صلة بنجران، كما استهدفت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر قبالة نجران.



لافتاً، إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي ومرتزقته خلال قصف مواقعهم وتجمعاتهم في العمق السعودي.