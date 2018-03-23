المؤتمرنت -

العدوان يقصف حجة ولحج ومارب بـ15 غارة

عاود طيران العدوان السعودي استهداف مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة بـ11 غارة، كما شن غارتين على منطقة كرش في لحج، وغارتين مماثلة على مديرية صرواح بمأرب.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وأضاف، أن العدوان استهدف بغارتين إحدى المدارس في منطقة كرش بمحافظة لحج.



وذكر المصدر أن غارتين لطيران العدوان السعودي استهدفت منازل المواطنين في صرواح ألحقت أضرارا كبيرة فيها.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بعشرات القذائف مزارع ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة بصرواح في محافظة مأرب.