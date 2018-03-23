المؤتمرنت -

"العفو الدولية" ﻷمريكا وبريطانيا: سلاحكم للسعودية دمر حياة المدنيين باليمن

إنتقدت منظمة العفو الدولية دولاً غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا لمواصلة تسليحها تحالف العدوان العسكري الذي تقوده السعودية على اليمن منذ ثلاث سنوات والذي ادى الى ازهاق ارواح المدنيين والتسبب بمعاناة رهيبة للسكان.



وحذرت المنظمة في بيان نشر اليوم الجمعة من أن إمدادات الأسلحة إلى النظام السعودي وحلفائه "تحدث آثاراً مدمرة على حياة المدنيين" في اليمن.



وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف ان العدوان تسبب "بمعاناة رهيبة للسكان المدنيين.. فالمدارس والمستشفيات تحوَّلت إلى أنقاض، وآلاف الأشخاص أُزهقت أرواحهم، وملايين الأشخاص نزحوا عن ديارهم، وباتوا في حاجة ماسَّة إلى مساعدات إنسانية".



وحذرت معلوف من أنه "ثمة أدلة كثيرة على أن تدفق الأسلحة غير المسئول إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية أدى إلى إلحاق أضرار هائلة بالمدنيين اليمنيين".



وقالت ان ذلك "لم يردع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من الدول، ومنها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، من الاستمرار في شحن أسلحة تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات".