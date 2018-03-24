أخبار قصف تجمعات المرتزقة في لحج المؤتمرنت -

قصف تجمعات المرتزقة في لحج

استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدو بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج.



وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة في الجوازعة بمديرية طور الباحة محققة إصابات مباشرة.















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