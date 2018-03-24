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أخبار
المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص

العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
السبت, 24-مارس-2018
المؤتمرنت -
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
واصل العدوان السعودي ومرتزقته استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص بينهم امرأة حامل.

وأوضح مصدر عسكري أن امرأة حامل استشهدت إثر انفجار قنابل عنقودية ألقاها طيران العدوان على منطقتي الحمزات والطويلة بمديرية سحار في محافظة صعدة.

وشن الطيران غارتين على منطقتي الفرع و طيبة الاسم بمديرية كتاف.

وأكد المصدر استشهاد رجل وابنه إثر غارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهم في الخط العام بمديرية التحيتا محافظة الحديدة ، كما شن غارة على ساحل الفازة بالمديرية نفسها.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بالأسلحة طاقة شمسية لإحدى آبار المياه في مزرعة بمنطقة الباطن بمديرية المتون في محافظة الجوف، فيما شن الطيران ست غارات على مناطق متفرقة في مديرية المصلوب.

واستهدف طيران العدوان بغارتين منازل المواطنين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وشن خمس غارات على منطقة حمالة في كرش بمحافظة لحج كما استهدف إحدى المدارس في منطقة كرش بغارتين.

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن 11 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة.








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