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أخبار
المؤتمر نت - واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفها الصاروخي والمدفعي على مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية موقعة خسائر في الأرواح والعتاد

قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
السبت, 24-مارس-2018
المؤتمرنت -
قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفها الصاروخي والمدفعي على مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية موقعة خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا بالستيا نوع بدر1 على معسكر القوات الخاصة السعودية بقطاع جيزان, وصلية من صواريخ الكاتيوشا على موقع العبادية , واستهدف قصف صاروخي مرابض مدفعية العدو ومرتزقته بمعسكر قزع بالقطاع نفسه.

وفي عسير تم إطلاق صاروخ زلزال 2 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلف قعمة الشيخ , وقصف تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب ,وتم قنص مرتزقين من في المنطقة نفسها.

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية استهدفت بصلية صواريخ كاتيوشا رقابة صلة بقطاع نجران فيما دكت المدفعية تجمعات وتحصينات جيش العدو في مواقع الشبكة والمخروق والضبعة وطلعة رجلا.

وفي القطاع نفسه استهدف قصف مدفعي تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر , قبالة منفذ الخضراء, وتم قنص مرتزق في رشاحة قبالة المنفذ.

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة في قصف للجيش واللجان على مواقعهم في وادي سداح بمديرية المصلوب محافظة الجوف وانفجار مخزن للأسلحة , كما انفجرت آلية عسكرية تحمل معدل 14.5 في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف بالمحافظة.

وأفاد المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة في الجوازعة بمديرية طور الباحة محافظة لحج.








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