المؤتمرنت -

عمليات نوعية للجيش واللجان في تعز والجوف

شنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل هجمات نوعية على مواقع المرتزقة في محافظتي تعز والجوف،



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدو السعودي في عملية عسكرية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين على مواقعهم في جبل السن بمنطقة الكدحة في مديرية المعافر محافظة تعز.



وأوضح المصدر ان عملية نوعية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع المرتزقة في الهيجة وبيت السنتيل بمديرية المصلوب في محافظة الجوف، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى اغتنام أسلحة وعتاد عسكري بعد فرار المرتزقة من مواقعهم.