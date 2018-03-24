السبت, 24-مارس-2018 الساعة: 05:54 م - آخر تحديث: 05:10 م (10: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
المؤتمر عصي على التقسيم ولن ينكسر..
راسل القرشي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
المؤتمر يمرض ولكنه لايموت !!
توفيق الشرعبي
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
أخبار
المؤتمر نت - وصل إلى العاصمة صنعاء اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث

المبعوث الأممي الجديد لدى اليمن يصل صنعاء
السبت, 24-مارس-2018
المؤتمرنت -
المبعوث الأممي الجديد لدى اليمن يصل صنعاء
وصل إلى العاصمة صنعاء اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأعرب المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي عقده بمطار صنعاء الدولي عن سعادته لزيارته الثانية لليمن .. منوها بحسن الاستقبال وكرم الضيافة لدى وصوله مطار صنعاء.

وقال " الهدف من زيارتي هو الاستماع لوجهات النظر من كافة المحاورين الذي سوف التقي بهم والسماع إلى أولويات الناس ".

وبين المسئول الأممي انه سيلتقي بقادة الكتل السياسية والأحزاب والمجتمع الدولي للإلمام بطبيعة الوضع الراهن في اليمن.

وأضاف "إن الأمين العام للأمم المتحدة يولي اهتمام كبير باليمن لذلك كلفني لإتمام المهمة السابقة".

وأشار غريفيث إلى أن اليمن لديه تاريخ ثري من النقاشات والحوار ولن نبدأ من الصفر لأنه قد جرت الكثير من الحوارات والنقاشات.

وقال " مهمتي الأولى هي الإصغاء والاستماع إلى مختلف وجهات النظر والآراء التي ستطرح من جميع من سألتقي بهم لتكون لدي فكرة كاملة وشاملة أبني عليها جملة من الأفكار والآراء لأتحدث بها "








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: قصف تجمعات المرتزقة في لحج
أخبار: "العفو الدولية" ﻷمريكا وبريطانيا: سلاحكم للسعودية دمر حياة المدنيين باليمن
أخبار: قنبلة عنقودية سعودية تقتل امرأة في صعدة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: تدمير آلية للمرتزقة في الجوف
أخبار: العدوان يقصف حجة ولحج ومارب بـ15 غارة
أخبار: شهيدان بغارة للعدوان على سيارة مواطن في الحديدة
أخبار: قصف معسكر القوات الخاصة في جيزان بصاروخ باليستي
أخبار: قصف تجمعات عسكرية سعودية في العمق
أخبار: خسائر متواصلة في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات نوعية
أخبار: 20 شهيداً وجريحاً بغارات هستيرية للعدوان السعودي
أخبار: مساعي "نفط الحديدة" لمواجهة حر الصيف بتشغيل الكهرباء
اقتصاد: تحليل عروض شراء أذون الخزانة
أخبار: الجيش يصعّد عملياته العسكرية في الجوف والضالع
أخبار: شهيدان بعدوان سعودي على ناقلة حطب في الحديدة
أخبار: العدوان يقصف الحديدة ولحج بـ10 غارة
أخبار: وصول طائرة شحن لليونيسيف إلى مطار صنعاء
أخبار: 15 شهيداً وجريحاً بقصف العدوان منزلاً في صعدة
أخبار: قصف شركة أرامكو السعودية بصاروخ باليستي
اقتصاد: الذهب يستقر قرب أعلى مستوى
أخبار: مصرع عشرات المرتزقة في عمليات نوعية لأبطال الجيش
أخبار: طيران العدوان يشن 30 غارة على 5 محافظات
أخبار: قيادات مؤتمرية تلتقي المبعوث السويدي
أخبار: ابو راس يؤكد تمسك المؤتمر بثوابته الوطنية وقدرته على تجاوز الازمات
أخبار: ابو راس يشيد بالمواقف الوطنية لمؤتمريي محافظة صنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018