المؤتمرنت -

المبعوث الأممي الجديد لدى اليمن يصل صنعاء

وصل إلى العاصمة صنعاء اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.



وأعرب المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي عقده بمطار صنعاء الدولي عن سعادته لزيارته الثانية لليمن .. منوها بحسن الاستقبال وكرم الضيافة لدى وصوله مطار صنعاء.



وقال " الهدف من زيارتي هو الاستماع لوجهات النظر من كافة المحاورين الذي سوف التقي بهم والسماع إلى أولويات الناس ".



وبين المسئول الأممي انه سيلتقي بقادة الكتل السياسية والأحزاب والمجتمع الدولي للإلمام بطبيعة الوضع الراهن في اليمن.



وأضاف "إن الأمين العام للأمم المتحدة يولي اهتمام كبير باليمن لذلك كلفني لإتمام المهمة السابقة".



وأشار غريفيث إلى أن اليمن لديه تاريخ ثري من النقاشات والحوار ولن نبدأ من الصفر لأنه قد جرت الكثير من الحوارات والنقاشات.



وقال " مهمتي الأولى هي الإصغاء والاستماع إلى مختلف وجهات النظر والآراء التي ستطرح من جميع من سألتقي بهم لتكون لدي فكرة كاملة وشاملة أبني عليها جملة من الأفكار والآراء لأتحدث بها "