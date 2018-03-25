المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يرأس اللقاء التشاوري لقيادات المجتمع المدني

رأس الشييخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ومعه الامين العام المساعد الشيخ يحيى الراعي والاستاذ محمد العيدروس عضو اللجنة العامة رئيس معهد الميثاق والاستاذة فاطمة الخطري عضو اللجنة العامة والاستاذ محمد الرويشان والاستاذ طه الهمداني رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر والسفير يحيى السياغي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر اللقاء التشاوري الاول لاعضاء المؤتمر من قيادات منظمات المجتمع المدني الذي انعقد بمناسبة مرور ثلاث سنوات من الصمود في وجه العدوان.



وقد بدأ اللقاء بالنشيد الوطني ثم بالقرأن الكريم والوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح الشهيدين الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والامين العام للمؤتمر الاستاذ عارف الزوكا وكل شهداء المؤتمر والوطن.



وفي اللقاء نقل رئيس المؤتمر الى الحاضرين تحيات اللجنة العامة للمؤتمر مستعرضا الخطوات التي قامت بها قيادة المؤتمر خلال الفترة الماضية منذ الفاجعة الكبرى في ديسمبر.



واكد رئيس المؤتمر الى ان المؤتمر يمرض لكنه لا يموت مشيرا الى ان هناك محاولات حثيثة تستهدف اجتثاث المؤتمر منذ فترة طويلة.



واوضح ابوراس ان المؤتمر سيظل تمظيما قويا لانه حزب يرفض المناطقية والعنصرية والطائفية ويسعى الى لملمة شتات اليمنيين.



وقال مخاطبا المؤتمريين :انتم ايها المؤتمريون تتواجد فيكم القومية والعروبة والنخوة والقبول بالاخرين وحريصون على الشراكة مع الجميع واستطعتم قيادة البلاد بحكمة الدليل المنجزات التي حققها المؤتمر خلال 30 سنة.



ولفت ابوراس الى ان هناك مؤامرات تستهدف تمزيق اليمن وتفتيته وهو ما يرفضه المؤتمر الذي سيظل يدافع عن الوحدة اليمنية وعن كل شبر في الوطن.



وشدد رئيس المؤتمر على ان الحل لن يكون خارجيا وان مشكلة اليمن لن يحلها الا ابناؤها حينما يفتحون صدورهم لبعضهم ويقبلون ببعضهم ويدركوا انه ليس بامكان احد الاطراف ان يحكم اليمن لوحده دون الاخرين.



واشاد ابوراس بمواقف المؤتمريين من قيادات المجتمع المدني مؤكدا ان مقترحاتهم واراءهم وافكارهم التي طرحت في اللقاء ستؤخذ بعين الاعتبار من قيادة المؤتمر.



وشدد ابوراس في ختام كلمته على ان المؤتمر الشعبي العام سيظل ثابتا على موقفه المناهض للعدوان الذي يستهدف اليمنيين منذ ثلاث سنوات وسيظل منحازا الى جانب ابناء شعبه ووطنه في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم.



من جانبه القى رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية الاستاذ طه الهمداني كلمة رحب فيها بقيادة المؤتمر في هذا اللقاء.



واشاد طه الهمداني بمواقف اعضاء المؤتمر من قيادات المجتمع المدني التي ناضلت ولا تزال في مختلف المواقف وكان لها مواقف مشرفة وقامت بواجبها سواء على المستوى التنظيمي او على المستوى الوطني العام.



ولفت الهمداني الى الاعمال والخدمات التي قدمتها المنظمات لخدمة المواطنين ومواجهة العدوان طيلة ثلاث سنوات من الصمود.



واشار الى ان تلك الاعمال لم تقتصر على جانب واحد فقد شملت الجانب الفكري وال ثق افي والوقفات الاحتجاجية والاعمال الاغاثية وغيرها من الانشطة التي نفذتها المنظمات المدنية.



هذا وقد استمع اللقاء الى العديد من المداخلات والافكار والنقاشات التي تضمنت مقترحات لتطوير العمل التنظيمي والتاكيد على تماسك وثبات المؤتمريين خلف قيادتهم ممثلة بالشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام.