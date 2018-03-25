الأحد, 25-مارس-2018 الساعة: 03:42 م - آخر تحديث: 03:36 م (36: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
المؤتمر عصي على التقسيم ولن ينكسر..
راسل القرشي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
المؤتمر يمرض ولكنه لايموت !!
توفيق الشرعبي
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
أخبار
المؤتمر نت - رأس الشييخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ومعه الامين العام المساعد الشيخ يحيى الراعي والاستاذ محمد العيدروس عضو اللجنة العامة رئيس معهد الميثاق والاستاذة فاطمة الخطري عضو اللجنة العامة والاستاذ محمد الرويشان والاستاذ طه الهمداني رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر

رئيس المؤتمر يرأس اللقاء التشاوري لقيادات المجتمع المدني
الأحد, 25-مارس-2018
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يرأس اللقاء التشاوري لقيادات المجتمع المدني
رأس الشييخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ومعه الامين العام المساعد الشيخ يحيى الراعي والاستاذ محمد العيدروس عضو اللجنة العامة رئيس معهد الميثاق والاستاذة فاطمة الخطري عضو اللجنة العامة والاستاذ محمد الرويشان والاستاذ طه الهمداني رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر والسفير يحيى السياغي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر اللقاء التشاوري الاول لاعضاء المؤتمر من قيادات منظمات المجتمع المدني الذي انعقد بمناسبة مرور ثلاث سنوات من الصمود في وجه العدوان.

وقد بدأ اللقاء بالنشيد الوطني ثم بالقرأن الكريم والوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح الشهيدين الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والامين العام للمؤتمر الاستاذ عارف الزوكا وكل شهداء المؤتمر والوطن.

وفي اللقاء نقل رئيس المؤتمر الى الحاضرين تحيات اللجنة العامة للمؤتمر مستعرضا الخطوات التي قامت بها قيادة المؤتمر خلال الفترة الماضية منذ الفاجعة الكبرى في ديسمبر.

واكد رئيس المؤتمر الى ان المؤتمر يمرض لكنه لا يموت مشيرا الى ان هناك محاولات حثيثة تستهدف اجتثاث المؤتمر منذ فترة طويلة.

واوضح ابوراس ان المؤتمر سيظل تمظيما قويا لانه حزب يرفض المناطقية والعنصرية والطائفية ويسعى الى لملمة شتات اليمنيين.

وقال مخاطبا المؤتمريين :انتم ايها المؤتمريون تتواجد فيكم القومية والعروبة والنخوة والقبول بالاخرين وحريصون على الشراكة مع الجميع واستطعتم قيادة البلاد بحكمة الدليل المنجزات التي حققها المؤتمر خلال 30 سنة.

ولفت ابوراس الى ان هناك مؤامرات تستهدف تمزيق اليمن وتفتيته وهو ما يرفضه المؤتمر الذي سيظل يدافع عن الوحدة اليمنية وعن كل شبر في الوطن.

وشدد رئيس المؤتمر على ان الحل لن يكون خارجيا وان مشكلة اليمن لن يحلها الا ابناؤها حينما يفتحون صدورهم لبعضهم ويقبلون ببعضهم ويدركوا انه ليس بامكان احد الاطراف ان يحكم اليمن لوحده دون الاخرين.

واشاد ابوراس بمواقف المؤتمريين من قيادات المجتمع المدني مؤكدا ان مقترحاتهم واراءهم وافكارهم التي طرحت في اللقاء ستؤخذ بعين الاعتبار من قيادة المؤتمر.

وشدد ابوراس في ختام كلمته على ان المؤتمر الشعبي العام سيظل ثابتا على موقفه المناهض للعدوان الذي يستهدف اليمنيين منذ ثلاث سنوات وسيظل منحازا الى جانب ابناء شعبه ووطنه في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم.

من جانبه القى رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية الاستاذ طه الهمداني كلمة رحب فيها بقيادة المؤتمر في هذا اللقاء.

واشاد طه الهمداني بمواقف اعضاء المؤتمر من قيادات المجتمع المدني التي ناضلت ولا تزال في مختلف المواقف وكان لها مواقف مشرفة وقامت بواجبها سواء على المستوى التنظيمي او على المستوى الوطني العام.

ولفت الهمداني الى الاعمال والخدمات التي قدمتها المنظمات لخدمة المواطنين ومواجهة العدوان طيلة ثلاث سنوات من الصمود.

واشار الى ان تلك الاعمال لم تقتصر على جانب واحد فقد شملت الجانب الفكري وال ثق افي والوقفات الاحتجاجية والاعمال الاغاثية وغيرها من الانشطة التي نفذتها المنظمات المدنية.

هذا وقد استمع اللقاء الى العديد من المداخلات والافكار والنقاشات التي تضمنت مقترحات لتطوير العمل التنظيمي والتاكيد على تماسك وثبات المؤتمريين خلف قيادتهم ممثلة بالشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: تكبيد المرتزقة 120 قتيلاً بينهم قائد لواء في نهم
أخبار: قنص جندي سعودي وإستهداف تجمعات للعدو بجيزان
أخبار: 4 شهداء وجرحى بغارات للعدوان على شدا بصعدة
أخبار: المبعوث الأممي الجديد لدى اليمن يصل صنعاء
أخبار: 6 شهداء بقصف طيران العدوان مزرعة في الحديدة
أخبار: عمليات نوعية للجيش واللجان في تعز والجوف
أخبار: قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
أخبار: قصف تجمعات المرتزقة في لحج
أخبار: "العفو الدولية" ﻷمريكا وبريطانيا: سلاحكم للسعودية دمر حياة المدنيين باليمن
أخبار: قنبلة عنقودية سعودية تقتل امرأة في صعدة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: تدمير آلية للمرتزقة في الجوف
أخبار: العدوان يقصف حجة ولحج ومارب بـ15 غارة
أخبار: شهيدان بغارة للعدوان على سيارة مواطن في الحديدة
أخبار: قصف معسكر القوات الخاصة في جيزان بصاروخ باليستي
أخبار: قصف تجمعات عسكرية سعودية في العمق
أخبار: خسائر متواصلة في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات نوعية
أخبار: 20 شهيداً وجريحاً بغارات هستيرية للعدوان السعودي
أخبار: مساعي "نفط الحديدة" لمواجهة حر الصيف بتشغيل الكهرباء
اقتصاد: تحليل عروض شراء أذون الخزانة
أخبار: الجيش يصعّد عملياته العسكرية في الجوف والضالع
أخبار: شهيدان بعدوان سعودي على ناقلة حطب في الحديدة
أخبار: العدوان يقصف الحديدة ولحج بـ10 غارة
أخبار: وصول طائرة شحن لليونيسيف إلى مطار صنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018