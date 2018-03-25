المؤتمرنت -

خسائر في الأرواح والعتاد يتكبدها العدو السعودي ومرتزقته

كبّدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات الداخلية والحدود خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الـ24 ساعات الماضية.



وذكر مصدر عسكري أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات للجنود السعوديين في معسكر عاكفة ومعسكر رجلا والمخروق في نجران، كما دك مرابض مدفعية الجيش السعودي خلف موقع السديس ومستحدث السديس.



واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في موقع الضبعة، وتجمعات للمرتزقة في صحراء الأجاشر وقبالة منفذ الخضراء،



ولفت المصدر إلى قنص جنديين سعوديين في موقع الشرفة بنجران، وقنص جنديين آخرين في قرية قوى وموقع الحسكول بجيزان، فيما تم قنص ثلاثة من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير.



وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في التباب السود قبالة منفذ علب بعسير، كما استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقعي بجل والحسكول في جيزان.



وأوضح المصدر أنه تم تدمير سيارة عسكرية نوع جيب تحمل ضابطاً سعودياً وعدداً من الجنود في موقع الدحر بجيزان.



وتكبد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في جبهة نهم حيث أكد المصدر مصرع 120 مرتزقاً وأسر أعداد كبيرة بينهم قيادات وتدمير أكثر من 10 آليات بالإضافة إلى فقدان أغلب مواقعه التي سيطر عليها عام 2017م.



وأفاد المصدر أنه تم قنص اثنين من المرتزقة في يام بجبهة نهم، وقنص أحدهم في الضيق بمحافظة مأرب.



وفي محافظة الجوف نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عملية عسكرية على مواقع المرتزقة في الهيجة وبيت السنتيل بمديرية المصلوب أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم قنص اثنين من المرتزقة في جبهة حام بمديرية المتون.



ووفقاً للمصدر سقط عدد من القتلى والجرحى من مرتزقة العدوان خلال عملية عسكرية للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل على مواقعهم في جبل السن بمنطقة الكدحة مديرية المعافر في محافظة تعز.