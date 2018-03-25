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رئيس المؤتمر يلتقي المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن

التقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس ومعه عدد من قيادات المؤتمر المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن السيد مارتن غريفيث ونائبه وفريق عمله في العاصمة صنعاء مساء اليوم.



وفي اللقاء رحب رئيس المؤتمر بالمبعوث الجديد متمنيا له التوفيق في عمله لحل الازمة اليمنية وبما يحقق السلام.



واشار ابوراس الى التطورات التي حدثت منذ ديسمبر الماضي وانتخاب قيادة جديدة للمؤتمر وما تم انجازه حتى الان، معبراً عن امله في ان يتم الانتهاء من هذا الملف باستكمال الحوار مع انصار الله.



واستعرض رئيس المؤتمر امام المبعوث الاممي الافكار العامة لرؤية المؤتمر الشعبي العام للسلام وحرصه على تقديم كل الدعم والمساندة لجهود الامم المتحدة في هذا الجانب.



واشار ابوراس الى ضرورة ايقاف العدوان ورفع الحصار وفتح الموانىء البرية والبحرية والجوية وفتح مطار صنعاء على وجه الخصوص، مشيراً الى المعاناة التي يواجهها اليمنيون العالقون في مطارات العالم مشددا على اهمية اطلاق مرتبات الموظفين وتبادل الاسرى والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والموضوعين تحت الاقامة الجبرية.



وشدد ابوراس على تمسك المؤتمر بوحدة وسيادة اليمن، مجدداً التاكيد على انه تنظيم مدني لا يوجد لديه اية مليشيات او اجنحة عسكرية وانه حريص على التعددية السياسية والعمل الديمقراطي ونبذ الارهاب والتطرف.



واكد رئيس المؤتمر الى اهمية ان يكون الحل شاملاً ومتزامناً ويتضمن مختلف الجوانب السياسية والامنية والعسكرية، مشدداً على ان رؤية المؤتمر تقوم على ان تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة يتطلب تحقيق الامن والاستقرار في اليمن اولاً.



من جانبه رحب المبعوث الأممي الجديد برئيس المؤتمر الشعبي العام وقيادات المؤتمر الحاضرة في اللقاء.



واكد مارتن غريفت ان المؤتمر الشعبي سيظل طرفاً رئيسا في اي مباحثات، مشيرا الى حرصه خلال هذه الزيارة على الاستماع لكل الاطراف اليمنية من اجل الخروج برؤية شاملة.



وشدد غريفت على ان الحل سيكون يمنيا وانه لن يبدا من الصفر فهناك نقاشات وحوارات سابقة اجريت وسيتم البناء عليها.