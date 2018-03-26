المؤتمرنت -

العدوان السعودي يقصف صعدة وحجة بـ13 غارة

واصل طيران العدوان السعودي غاراته الإجرامية على محافظتي صعدة وحجة وجيزان، وتعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة, وغارة على وادي جارة في قطاع جيزان.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بغارة جبل شعير في مديرية باقم, وشن غارة على منطقة غمار بمديرية رازح في محافظة صعدة.



وذكر المصدر أن مناطق متفرقة من مديريتي رازح وشدا الحدوديتين ومنطقة الغور بمديرية غمر تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ما أدى إلى إصابة امرأة.