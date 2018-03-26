المؤتمرنت -

قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي

كثفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفها الصاروخي على مواقع وتجمعات للجيش السعودي، فيما استهدفت عمليات عسكرية مواقع العدو ومرتزقته وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ بركان تو اتش مطار الملك خالد الدولي بالرياض ،وأطلقت صاروخ قاهر تو ام على مطار أبها الإقليمي،



وقصفت القوة الصاروخية مطاري نجران وجيزان وأهداف اخرى في نجران وجيزان بدفعات من صواريخ بدر الباليستية.



وأكد المصدر إصابة كل الصواريخ الباليستية أهدافها بدقة دون تمكن الدفاعات الجوية للعدو من اعتراضها.



وأشار المصدر إلى أن المدفعية استهدفت تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين في موقعي الشرفة ونهوقة في نجران ،فيما لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وجرح آخرون بعملية هجومية على مواقع تمركزهم في الطلعة وإحراق طقم عسكريا تابعا لهم.



كما تم تدمير آلية عسكرية سعودية في صحراء الأجاشر وقنص جندي سعودي في رقابة مراش.



في عسير لقي أربعة مرتزقة مصرعهم بعمليات قنص قبالة منفذ علب، وتم قنص جندي سعودي في موقع الفريضة في جيزان، وقنص آخر في التبة الحمراء بقرية قوى ،فيما استهدفت المدفعية.



تجمعات للجنود السعوديين في الجمارك والرمضة ،ودكت تجمعات آخرى في مركز السلة بقذائف بي عشرة.



وحسب المصدر استهدف قصف مدفعي تجمعات لجنود العدو ومرتزقته شمال صحراء ميدي، فيما قتل وجرح عدد من المرتزقة في كمين في شبكة ذي ناعم بمحافظة البيضاء ، وتدمير آلية تابعة لهم في جبهة ناطع ومصرع طاقمها.



وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية هجومية مباغتة على مواقع المرتزقة في تبة الخزان والغراء بجبهة الكدحة بمحافظة تعز وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،ولقي خمسة مرتزقة مصرعهم بكمين في تبة الخزان بالجبهة نفسها.



ووفقا للمصدر تكبد المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في عملية إغارة تزامنت مع قصف مدفعي على مواقعهم في معسكر السلان والباحث بوادي شواق في الغيل بمحافظة الجوف ،وتم إعطاب آلية تابعة للمرتزقة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف بالمحافظة.

