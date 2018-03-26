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أخبار
المؤتمر نت - عاود العدوان السعودي غاراته على محافظة صعدة واستهدف بالصواريخ المناطق الحدودية منها

3 شهداء وجريح بعدوان سعودي على صعدة
الإثنين, 26-مارس-2018
المؤتمرنت -
3 شهداء وجريح بعدوان سعودي على صعدة
عاود العدوان السعودي غاراته على محافظة صعدة واستهدف بالصواريخ المناطق الحدودية منها.

وأفاد مصدر محلي بأن 3 مواطنين استشهدو بغارة للعدوان استهدفت رعاة أغنام في منطقة غافرة بمديرية الظاهر، كما شن العدوان 3 غارات أخرى على منطقة المحرام بمديرية الصفراء وآل الصيفي بمديرية سحار، وغارة على معسكر الجمهورية بمدينة صعدة.

وأشار، أن العدوان قصف بالصواريخ مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية، ما أدى إلى إصابة مواطن بجراح خطرة، مؤكداً إلى أضرار مادية لحقت بممتلكات المواطنين إثر القصف.








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