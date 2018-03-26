الإثنين, 26-مارس-2018 الساعة: 08:52 م - آخر تحديث: 07:28 م (28: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
المؤتمر عصي على التقسيم ولن ينكسر..
راسل القرشي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
المؤتمر يمرض ولكنه لايموت !!
توفيق الشرعبي
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
أخبار
المؤتمر نت - قال المتحدث بأسم الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور مازن غانم ، ان الحظر المفروض على الطيران واغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية اليمنية من قبل تحالف العدوان خلال السنوات الثلاث الماضية تسبب بوفاة أكثر من 17ألف و608 حالة مرضية لعدم قدرتها على السف

الحصار الجوّي يتسبب بوفاة 17الف حالة مرضية
الإثنين, 26-مارس-2018
المؤتمرنت -
الحصار الجوّي يتسبب بوفاة 17الف حالة مرضية
قال المتحدث بأسم الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور مازن غانم ، ان الحظر المفروض على الطيران واغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية اليمنية من قبل تحالف العدوان خلال السنوات الثلاث الماضية تسبب بوفاة أكثر من 17ألف و608 حالة مرضية لعدم قدرتها على السفر للعلاج .

واوضح المتحدث الرسمي للهيئة أن الحصار المفروض على اليمن يزيد من معاناة الشعب اليمني ويحرمهم من ابسط حقوقهم في الحصول على العلاج والغذاء والدواء والوقود ، واضاف " أكثر من اربعة ملايين من المغتربين اليمنيين غير قادرين على زيارة بلدهم بسبب الحصار والعزلة المفروضة على اليمن" .

ولفت إلى ان خسائر قطاع النقل الجوي للجمهورية اليمنية على مدى ثلاثة أعوام من العدوان بلغت 2مليار و803 مليون و940 الف دولار.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المتحدث بأسم هيئة الطيران ، المبعوث الأممي المتواجد حاليا في صنعاء والمجتمع الدولي وفي المقدمة الامم المتحدة ، إلى الضغط وبشدة على تحالف العدوان لرفع الحظر المفروض على مطار صنعاء الدولي بشكل فوري وكامل ، وكل رحلات الخطوط الجوية اليمنية والرحلات التجارية والمدنية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: إقبال متوسط على الانتخابات الرئاسية في مصر
فنون ومنوعات: ليلى علوى تدلي بصوتها في الانتخابات
عربي ودولي: إصابة مدنيين في انفجار قنبلة بالصومال
أخبار: رئيس المؤتمر يرأس اللقاء التشاوري لقيادات المجتمع المدني
أخبار: ضربات باليستية على أهداف للعدوان السعودي
أخبار: إخفاق حكومي في توفير مادة الغاز
أخبار: هجوم نوعي على المرتزقة في تعز
أخبار: شرف يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
أخبار: خسائر في الأرواح والعتاد يتكبدها العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: استشهاد وإصابة 11 مواطناً بـ18 غارة لطيران العدوان
أخبار: 3 غارات للعدوان على حجة
أخبار: صعدة.. قنبلة عنقودية سعودية تقتل مواطن في منبه
أخبار: تكبيد المرتزقة 120 قتيلاً بينهم قائد لواء في نهم
أخبار: قنص جندي سعودي وإستهداف تجمعات للعدو بجيزان
أخبار: 4 شهداء وجرحى بغارات للعدوان على شدا بصعدة
أخبار: المبعوث الأممي الجديد لدى اليمن يصل صنعاء
أخبار: 6 شهداء بقصف طيران العدوان مزرعة في الحديدة
أخبار: عمليات نوعية للجيش واللجان في تعز والجوف
أخبار: قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
أخبار: قصف تجمعات المرتزقة في لحج
أخبار: "العفو الدولية" ﻷمريكا وبريطانيا: سلاحكم للسعودية دمر حياة المدنيين باليمن
أخبار: قنبلة عنقودية سعودية تقتل امرأة في صعدة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: تدمير آلية للمرتزقة في الجوف
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018