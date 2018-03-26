المؤتمرنت -

الحصار الجوّي يتسبب بوفاة 17الف حالة مرضية

قال المتحدث بأسم الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور مازن غانم ، ان الحظر المفروض على الطيران واغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية اليمنية من قبل تحالف العدوان خلال السنوات الثلاث الماضية تسبب بوفاة أكثر من 17ألف و608 حالة مرضية لعدم قدرتها على السفر للعلاج .



واوضح المتحدث الرسمي للهيئة أن الحصار المفروض على اليمن يزيد من معاناة الشعب اليمني ويحرمهم من ابسط حقوقهم في الحصول على العلاج والغذاء والدواء والوقود ، واضاف " أكثر من اربعة ملايين من المغتربين اليمنيين غير قادرين على زيارة بلدهم بسبب الحصار والعزلة المفروضة على اليمن" .



ولفت إلى ان خسائر قطاع النقل الجوي للجمهورية اليمنية على مدى ثلاثة أعوام من العدوان بلغت 2مليار و803 مليون و940 الف دولار.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المتحدث بأسم هيئة الطيران ، المبعوث الأممي المتواجد حاليا في صنعاء والمجتمع الدولي وفي المقدمة الامم المتحدة ، إلى الضغط وبشدة على تحالف العدوان لرفع الحظر المفروض على مطار صنعاء الدولي بشكل فوري وكامل ، وكل رحلات الخطوط الجوية اليمنية والرحلات التجارية والمدنية.

