المؤتمرنت -

مصرع عشرات المرتزقة في جبهات ما وراء الحدود

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم اليوم بعملية هجومية فيما استهدف قصف مدفعي وصاروخي تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في عسير.



وأوضح مصدر عسكري أنه تم استهداف تجمعات الجنود السعوديين في مجمع الربوعة بصلية صواريخ كاتيوشا فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر الحظيرة .



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي بعملية هجومية للجيش واللجان على جبل الريح ، مشيراً إلى قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي وإعطاب معدل عيار 50 في التباب السود قبالة منفذ علب .



وفي نجران وجيزان دكت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عدد من المواقع وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وذكر مصدر عسكري أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان دك تجمعات الجنود السعوديين في مستحدث السديس وموقعي نهوقة والمخروق الكبير في نجران ، واستهدف تجمعات المرتزقة في جمارك منفذ الخضراء وموقع عباسة وفي صحراء البقع .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المصدر أنه تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة في موقع الموسم والرمضة بجيزان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

