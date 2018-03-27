الثلاثاء, 27-مارس-2018 الساعة: 12:17 ص - آخر تحديث: 12:13 ص (13: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
المؤتمر عصي على التقسيم ولن ينكسر..
راسل القرشي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
أخبار
المؤتمر نت - لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم اليوم بعملية هجومية فيما استهدف قصف مدفعي وصاروخي تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في عسير.

مصرع عشرات المرتزقة في جبهات ما وراء الحدود
الإثنين, 26-مارس-2018
المؤتمرنت -
مصرع عشرات المرتزقة في جبهات ما وراء الحدود
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم اليوم بعملية هجومية فيما استهدف قصف مدفعي وصاروخي تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في عسير.

وأوضح مصدر عسكري أنه تم استهداف تجمعات الجنود السعوديين في مجمع الربوعة بصلية صواريخ كاتيوشا فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر الحظيرة .

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي بعملية هجومية للجيش واللجان على جبل الريح ، مشيراً إلى قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي وإعطاب معدل عيار 50 في التباب السود قبالة منفذ علب .

وفي نجران وجيزان دكت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في عدد من المواقع وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وذكر مصدر عسكري أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان دك تجمعات الجنود السعوديين في مستحدث السديس وموقعي نهوقة والمخروق الكبير في نجران ، واستهدف تجمعات المرتزقة في جمارك منفذ الخضراء وموقع عباسة وفي صحراء البقع .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المصدر أنه تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة في موقع الموسم والرمضة بجيزان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: لكم التحية مع حشود السبعين
عربي ودولي: إقبال متوسط على الانتخابات الرئاسية في مصر
فنون ومنوعات: ليلى علوى تدلي بصوتها في الانتخابات
عربي ودولي: إصابة مدنيين في انفجار قنبلة بالصومال
أخبار: العدوان السعودي يقصف صعدة وحجة بـ13 غارة
أخبار: رئيس المؤتمر يلتقي المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن
أخبار: رئيس المؤتمر يرأس اللقاء التشاوري لقيادات المجتمع المدني
أخبار: ضربات باليستية على أهداف للعدوان السعودي
أخبار: إخفاق حكومي في توفير مادة الغاز
أخبار: هجوم نوعي على المرتزقة في تعز
أخبار: شرف يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
أخبار: خسائر في الأرواح والعتاد يتكبدها العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: استشهاد وإصابة 11 مواطناً بـ18 غارة لطيران العدوان
أخبار: 3 غارات للعدوان على حجة
أخبار: صعدة.. قنبلة عنقودية سعودية تقتل مواطن في منبه
أخبار: تكبيد المرتزقة 120 قتيلاً بينهم قائد لواء في نهم
أخبار: قنص جندي سعودي وإستهداف تجمعات للعدو بجيزان
أخبار: 4 شهداء وجرحى بغارات للعدوان على شدا بصعدة
أخبار: المبعوث الأممي الجديد لدى اليمن يصل صنعاء
أخبار: 6 شهداء بقصف طيران العدوان مزرعة في الحديدة
أخبار: عمليات نوعية للجيش واللجان في تعز والجوف
أخبار: قوات الجيش واللجان تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وممتلكاتهم
أخبار: قصف تجمعات المرتزقة في لحج
أخبار: "العفو الدولية" ﻷمريكا وبريطانيا: سلاحكم للسعودية دمر حياة المدنيين باليمن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018