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المؤتمر نت - واصل طيران العدوان السعودي استهداف منازل ومزارع المواطنين والمنشئات العامة ، حيث شن 30 غارة على سبع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية أدت إلى استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بينهم طفلتين

طيران العدوان يشن 30 غارة على 7 محافظات
الثلاثاء, 27-مارس-2018
المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 30 غارة على 7 محافظات
واصل طيران العدوان السعودي استهداف منازل ومزارع المواطنين والمنشئات العامة ، حيث شن 30 غارة على سبع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية أدت إلى استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بينهم طفلتين .

وأكد مصدر عسكري استشهاد ثلاثة مواطنين أثناء رعيهم للمواشي بغارة لطيران العدوان على منطقة غافرة في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

كما استشهد مواطن وأصيبت امرأة وطفلتان بجروح جراء غارة لطيران العدوان على منزل في منطقة وادي آل جابر بمديرية مجز ، وأصيب مواطن بقصف صاروخي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة المحرام بمديرية الصفراء و غارة على معسكر الجمهورية بمدينة صعدة ، و ثلاث غارات على منطقة الجعملة بمديرية مجز .

وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارة على منطقة آل الصيفي بمديرية سحار و أربع غارات على منطقتي المليل ومحجوبة بمديرية كتاف فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي سعودي .

وأشار المصدر إلى تضرر عدد من مزارع المواطنين جراء أربع غارات لطيران العدوان استهدفتها في مديرية زبيد ومنطقة الحسينية بمحافظة الحديدة ، وشن الطيران تسع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن الطيران شن غارة على مديرية موزع بمحافظة تعز ، و غارة على مديرية نهم ، وغارة مماثلة على مديرية الخبت بمحافظة المحويت ، كما شن غارة على منطقة كرش بمحافظة لحج.








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