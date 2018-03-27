المؤتمرنت -

عمليات نوعية لابطال الجيش تستهدف العدوان ومرتزقته ( تفاصيل)

قصفت صاروخية و مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لجنود العدو السعودي ومرتزقته خلال ال 24 ساعة الماضية ما أدى الى قتلى وجرحى في صفوفهم ،وعمليات عسكرية استهدفت مواقعهم وتحصيناتهم .



وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات الجنود السعوديين في مستحدث السديس وموقعي نهوقة والمخروق الكبير بنجران ،ودكت تجمعات للمرتزقة في جمارك منفذ الخضراء وموقع عباسة و صحراء البقع .



وفي قطاع عسير استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر الحظيرة ، وتجمعات آخرى للجنود تم استهدافها بصلية من صواريخ الكاتيوشا في مجمع الربوعة ،فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون في عملية هجومية استهدفت مواقعهم في جبل الريح .



وفي القطاع نفسه تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي وإعطاب معدل عيار 50 بقناصة في التباب السود قبالة منفذ علب ، و استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للمرتزقة في موقع الموسم والرمضة في جيزان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر الى مصرع خمسة مرتزقة في تدمير آلية في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز ،وقنص مرتزق جنوب الساحل ، وتم إعطاب رشاش عيار 14.5 للمرتزقة شمال معسكر خالد بمديرية موزع ،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لهم في تبة الخزان بالمفاليس .

