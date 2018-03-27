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أخبار
المؤتمر نت - قصفت صاروخية و مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لجنود العدو السعودي ومرتزقته خلال ال 24 ساعة الماضية ما أدى الى قتلى وجرحى في صفوفهم ،وعمليات عسكرية استهدفت مواقعهم وتحصينات

عمليات نوعية لابطال الجيش تستهدف العدوان ومرتزقته ( تفاصيل)
الثلاثاء, 27-مارس-2018
المؤتمرنت -
عمليات نوعية لابطال الجيش تستهدف العدوان ومرتزقته ( تفاصيل)
قصفت صاروخية و مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لجنود العدو السعودي ومرتزقته خلال ال 24 ساعة الماضية ما أدى الى قتلى وجرحى في صفوفهم ،وعمليات عسكرية استهدفت مواقعهم وتحصيناتهم .

وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات الجنود السعوديين في مستحدث السديس وموقعي نهوقة والمخروق الكبير بنجران ،ودكت تجمعات للمرتزقة في جمارك منفذ الخضراء وموقع عباسة و صحراء البقع .

وفي قطاع عسير استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر الحظيرة ، وتجمعات آخرى للجنود تم استهدافها بصلية من صواريخ الكاتيوشا في مجمع الربوعة ،فيما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون في عملية هجومية استهدفت مواقعهم في جبل الريح .

وفي القطاع نفسه تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي وإعطاب معدل عيار 50 بقناصة في التباب السود قبالة منفذ علب ، و استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للمرتزقة في موقع الموسم والرمضة في جيزان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر الى مصرع خمسة مرتزقة في تدمير آلية في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز ،وقنص مرتزق جنوب الساحل ، وتم إعطاب رشاش عيار 14.5 للمرتزقة شمال معسكر خالد بمديرية موزع ،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لهم في تبة الخزان بالمفاليس .








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