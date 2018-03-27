المؤتمرنت -

هجوم على المرتزقة في تعز وصد زحفين بلحج

نفذت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية يساندهم المتطوعين من أبناء القبائل، عمليات نوعية على مواقع المرتزقة في محافظة تعز، بالتزامن مع صد زحفين للمرتزقة باتجاه الكرباء وجبل السبيت والركيزة في طور الباحة بمحافظة لحج.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية نوعية على مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان جنوب مفرق مقبنة في الساحل الغربي، ومصرع وجرح أعداد منهم خلال العملية النوعية، كما تم إعطاب آليتين للمرتزقة خلال العملية على مواقعهم في مقبنة.



وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة في عملية هجومية للجيش مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل على مواقعهم جنوب الساحل الغربي، رغم محاولة طيران العدوان إسناد مرتزقته جنوب الساحل الغربي خلال العملية النوعية بثلاث غارات.



وذكر المصدر أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في سلسلة التباب السود بجبهة حمير .. مؤكدا مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خلال العملية.



ولفت المصدر إلى أنه تم قنص سبعة من مرتزقة العدوان شمال معسكر خالد بمديرية موزع، كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرين بكسر زحف لهم في المفاليس وبني علي بحيفان.



وفي لحج أفاد المصدر بأن الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل كسروا زحف لمرتزقة العدوان باتجاه الكرباء وجبل السبيت والركيزة في طور الباحة.



وأشار، إلى صد زحف للمرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة حمال والشريجة في كرش.



وأضاف، أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف صاروخي تجمعات للمرتزقة في كرش بصلية من صواريخ الكاتيوشا.