المؤتمرنت -

"الطيران المدني" يكذب ادعاءات العدوان باستخدام مطار صنعاء لأغراض عسكرية

كذبت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم تحالف العدوان بشأن إستخدام مطار صنعاء الدولي لأغراض عسكرية.



وأكد مصدر بالهيئة في تصريح صحفي أن ما جاء في تصريح ناطق تحالف العدوان، محض افتراء وإدعاءات لا أساس لها من الصحة.



وأفاد المصدر أن مطار صنعاء الدولي يعمل بمهنية عالية وفقاً للمعايير الدولية وبما يحقق أمن وسلامة الطيران المدني في الجمهورية اليمنية.



وأوضح المصدر أن هذا التصريح يتنافى مع الواقع ولا يمكن حدوثه خصوصا وأن التوقيت الذي ذكره ناطق العدوان يتزامن مع وجود شخصيات أممية رفيعة المستوى وكذا موظفين تابعين لمنظمات دولية في مطار صنعاء.



وأكد المصدر أن هذه الادعاءات الغرض منها الإستمرار في إغلاق مطار صنعاء لاسيما وأن هناك أصوات دولية تطالب بفتح المطار أمام الرحلات المدنية.



وناشدت الهيئة العامة للطيران المدني مجددا الأمم المتحدة الضغط على دول العدوان لفتح مطار صنعاء الدولي لإستقبال الرحلات المدنية والإنسانية.