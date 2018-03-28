المؤتمرنت -

العدوان السعودي يستهدف 9 محافظات بـ46 غارة

عاود طيران العدوان السعودي غاراته الإجرامية على محافظات صنعاء وعمران وصعدة والجوف وحجة والبيضاء وتعز ولحج.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان السعودي شن أربع غارات على منطقتي آل مقنع وآل الشيخ بمديرية منبه في صعدة , واستهدف بغارة منطقة الحجلة بمديرية رازح , وشن ثلاث غارات على منطقتي الدوشة وآل عمر بمديرية منبه وغارتين على مديرية شدا.



فيما تعرضت منطقة طلان بمديرية حيدان ومناطق متفرقة بمديرتي رازح ومنبه الحدوديتين بمحافظة صعده لقصف صاروخي ومدفعي سعودي تسبب بأضرار في ممتلكات المواطنين واستشهدت طفلة بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.



وأفاد المصدر أن الطيران شن 18 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجه, وغارتين على ناطع بمحافظة البيضاء ، ومثلها على مديرية خب والشعف بالجوف.



وذكر المصدر أن طيران العدو شن ثلاث غارات على منطقة الغرزة بمديرية همدان محافظة صنعاء, وغارة على مديرية نهم, وغارتين على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.



وأشار المصدر الى استهداف الطيران بغارتين مزارعتين بمديريتي زبيد و التحيتا بمحافظة الحديدة, وثلاث غارات استهدفت جنوب الساحل الغربي بتعز , وشن غارتين على منطقة كرش بمحافظة لحج.

