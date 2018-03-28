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أخبار
المؤتمر نت - لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت تجمعاتهم خلال الـ24 ساعات الماضية

قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات للجيش
الأربعاء, 28-مارس-2018
المؤتمرنت -
قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بعمليات للجيش
لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت تجمعاتهم خلال الـ24 ساعات الماضية.

وأكد مصدر عسكري أن أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من ابناء القبائل نفذوا عملية نوعية على مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان جنوب مفرق مقبنة في الساحل الغربي بمحافظة تعز نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم و إعطاب آليتين لهم .

كما هاجم أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل مواقع المرتزقة في سلسلة التباب السود في جبهة حمير بتعز ما أدى الى مصرع وجرح عدد منهم ,وتم قنص مرتزقين في معسكر خالد بموزع.

وفي المحافظة نفسها لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون خلال كسر الجيش اليمني واللجان والمتطوعين لمحاولة زحف لهم على المفاليس وبني علي بحيفان.

وأشار المصدر إلى تدمير آليتين عسكريتين للمرتزقة بصواريخ موجهة خلال عملية نوعية على مواقعهم في العقبة بمديرية خب والشعف محافظة الجوف, وتم قنص ثلاثة مرتزقة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وفي محافظة لحج كسر أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين محاولتي زحف للمرتزقة باتجاه الكرباء وجبل السبيت والركيزة في طور الباحة ومنطقة حمال والشريجة في كرش, في حين قصفت القوة الصاروخية تجمعات للمرتزقة في كرش بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

وحسب المصدر قتل وجرح عدد من المرتزقة في كمين للجيش واللجان في ذي تويلق بالزاهر محافظة البيضاء, وقصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي.

وأكد المصدر قنص جنديين سعوديين في رقابة قشبة بقطاع عسير , وقنص مرتزقين في التباب السود , فيما دكت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة , وتجمعات للمرتزقة في التباب السود والشبكة وموقع مستحدث خلف منفذ علب.

ووفقا المصدر قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في جبل سلا ومنفذ الطوال بجيزان.








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