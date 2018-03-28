المؤتمرنت -

جليدان يلتقي رئاسة البعثة الدولية للصليب الأحمر في اليمن

التقى عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ جليدان محمود جليدان برئاسة البعثة الدولية للصليب الأحمر في اليمن يوم امس الثلاثاء .



وخلال اللقاء عبر الاستاذ جليدان عن شكر قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة برئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس واللجنة العامة لرئاسة البعثة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وعلى رأسها السيد أليكساندر فت الذي انتهت فترة عمله على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية في تقديم الدعم والمساعدات للشعب اليمني خاصة في المجال الصحي وبقية وفي مجال تبادل الاسرى وبقيه المجالات متمنيين له النجاح في مهامه القادمه مرحبا في الوقت نفسه برئيس البعثة الجديد السيد فرانسوا مورييون متمنيا له التوفيق في مهامه ،مشيرا في الوقت نفسه الى ان قيادة المؤتمر ستقدم للرئاسة الجديدة كل الدعم والمساندة الممكنة .



واكد جليدان ان البعثة الدولية للصليب الاحمر في مقدمة المنظمات الدولية وابرزها التي تركت بصمات واضحة خلال السنوات الثلاث الماضية وتحديدا منذ بداية العدوان الغاشم على اليمن مشيرا الى ان ما قدمته من دعم ومساندة كان له الاثر الايجابي خاصة في المجال الصحي وبقيه المجالات .



وجدد جليدان محمود جليدان التاكيد على موقف المؤتمر الشعبي العام الحريص على تحقيق السلام وايقاف العدوان ورفع الحصار والعودة الى المسار السياسي الديمقراطي وبما يحفظ ويصون حقوق الشعب اليمني ووحدته الوطنية وسيادته واستقلاله .



من جانبها عبرت رئاسة البعثة الدولية للصليب الاحمر عن شكرها لقيادة المؤتمر الشعبي العام على مواقفها المساندة لعمل البعثة .



حضر اللقاء نواب رئيس البعثة روب دروين ويوهانيس بروير وفريّا رادي وهلال سلطان مساعد رئيس البعثه وجبريل مثنى مسؤول العلاقات العامة والدكتور عامر ملحم منسق الأمن.