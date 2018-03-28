المؤتمرنت -

هجومان نوعيان في الجوف والبيضاء وصد زحف بلحج

هاجمت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل، مواقع مرتزقة العدو السعودي في محافظتي الجوف والبيضاء، بالتزامن مع صد محاولة زحف جديد للمرتزفة في لحج.



وأكد مصدر عسكري ان عملية نوعية للجيش واللجان والمتطوعين استهدفت مواقع المرتزقة في منطقة صفر الحنايا بمديرية المتون، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، واغتنام اسلحة.



وأشار المصدر إلى تدمير آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، ومصرع من كان على متنها.



وأضاف المصدر، أن هجوماً آخر شنه الجيش اليمني واللجان بإسناد من أبناء القبائل على مواقع مرتزقة العدو في وادي الجدجد بقيفه بمحافظة البيضاء، ألحق بهم خسائر في الأرواح والعتاد، مؤكداً مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في جبهة ناعم بذات المحافظة.



في لحج أفاد المصدر بأن قوات الجيش واللجان صدت زحف للمرتزقة في كرش، تكبد خلاله المهاجمون خسائر في الأرواح والعتاد.



ولفت، أن الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة باتجاه جبل حمالة بكرش، موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم.

