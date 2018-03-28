المؤتمرنت -

فائقة السيد تدعو مؤتمريي المحافظات الجنوبية والشرقية لافشال الدعوات المشبوهة

دعت الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الاستاذة فائقة السيد كل قيادات وقواعد وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام وانصاره في المحافظات الجنوبية والشرقية الى ادارك اهمية المرحلة التي تمر بها البلاد والحذر من بعض الدعوات ذات الاهداف المشبوهة التي يطلقها البعض لعقد اجتماعات هنا او هناك باسم المؤتمر الشعبي العام.



واكدت الاستاذة فائقة السيد ان (الدروشة ) السياسية التي يمارسها البعض ومحاولات الدعوات المبطنة بالاغراءات التي يقدمونها بهدف شق المؤتمر الشعبي العام واستهداف الوحدة الوطنية ستفشل بوعي وثبات وصمود وتماسك قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية والشرقية الذين يدركون اهمية الوقوف صفا واحدا بوجه هذه المساعي وكانوا وسيظلون في مقدمة الصفوف المتمسكة بوحدة الوطن والمؤتمر .



وشددت الامين العام المساعد على ان المؤتمر الشعبي العام سيظل رغم كل ما تعرض له من احداث تنظيما وطنيا مؤسساتيا كما كان خلال فترة قائده ومؤسسه الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والشهيد الأمين العام للمؤتمر الاستاذ عارف الزوكا - رحمهما الله - وان اية دعوات او لقاءات تتم خارج اطار نصوص النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه هي لقاءات باطلة ولا شرعية لها لاشكلا ولا مضمونا.



وحيت الاستاذة فائقة السيد كل قيادات وقواعد وكوادر واعضاء المؤتمر وانصاره في المحافظات الجنوبية والشرقية وفي مقدمتهم اولئك الرعيل الاول من المؤسسين سواء من رحل منهم او منهم على قيد الحياة كما حيت السيد كل القيادات والقواعد في القطاعات النسوية للمؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية والشرقية،معبرة عن ثقتها بأن المؤتمريين سيفشلون الدعوات المشبوهة بوعيهم وتوحدهم كما افشلوها سابقا .