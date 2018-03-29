الخميس, 29-مارس-2018 الساعة: 02:16 ص - آخر تحديث: 12:17 ص (17: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
لكم التحية مع حشود السبعين
توفيق الشرعبي
المؤتمر عصي على التقسيم ولن ينكسر..
راسل القرشي
في يوم المرأة العالمي: التحية لحفيدات بلقيس وأروى
بقلم فائقة السيد
جامل ونيران الحقد التي أفقدته بصره وبصيرته!!
رجاء الفضلي
حيوية (العامة) والقواعد في تشكيل مشهد جديد
يحيى نوري
لا تظلموا الوحدة ..
حسين حازب *
عارف الزوكا .. الانسان الوفي والمفاوض البارع
* فايقة السيد باعلوي
أيها الراحل الكبير..
*حسين علي حازب
أخبار
المؤتمر نت - دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية الليلة الماضية تحصينات وتجمعات لجنود العدوان السعودي ومرتزقته بجيزان ونجران وعسير.

دك تحصينات للعدوان بجيزان ونجران وعسير
الخميس, 29-مارس-2018
المؤتمرنت -
دك تحصينات للعدوان بجيزان ونجران وعسير
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية الليلة الماضية تحصينات وتجمعات لجنود العدوان السعودي ومرتزقته بجيزان ونجران وعسير.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية تحصينات وتجمعات الجيش السعودي في موقع جحفان وموقع جلاح وموقع الصبابه وقرية المدرسة بجيزان محققة إصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن قصف صاروخي ومدفعي مكثف استهدف تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة في مواقع المخروق الكبير والصغير ومستحدث السديس والقيادة والشبكة ومرابض مدفعية الجيش السعودي بالزور بنجران.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات المرتزقة في صحراء الاجاشر قبالة منفذ الخضراء، فيما تم احراق آليتين عسكريتين للمرتزقة في صحراء الاجاشر الأولى بصاروخ موجه والثانية بعبوة ناسفة ومصرع من كان على متنهما.

وفي عسير استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في معسكر عرابة خلف منفذ علب، فيما تم اطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين في معسكر الحاجر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: هبوط أسعار النفط
أخبار: العدوان السعودي يستهدف 9 محافظات بـ46 غارة
أخبار: "الطيران المدني" يكذب ادعاءات العدوان باستخدام مطار صنعاء لأغراض عسكرية
أخبار: العدوان السعودي يقصف الحديدة بـ3 غارات
أخبار: هجوم على المرتزقة في تعز وصد زحفين بلحج
أخبار: عملية نوعية للجيش واللجان في الجوف
رياضة: منتخب اليمن يتأهل رسميا إلى نهائيات الأمم الآسيوية
أخبار: 20 غارة لطيران العدوان على حجة والبيضاء
أخبار: الراعي يؤكد لـ" غريفيث" : نحن في حالة دفاع عن النفس
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف المدنيين في 3 محافظات
أخبار: عمليات نوعية للجيش تستهدف العدوان ومرتزقته ( تفاصيل)
رياضة: منتخب اليمن يواجه نظيره النيبالي قبيل نهائيات أمم آسيا
أخبار: طيران العدوان يشن 30 غارة على 7 محافظات
أخبار: مصرع عشرات المرتزقة في جبهات ما وراء الحدود
أخبار: طيران العدوان يشن 10 غارات على حجة والمحويت
قضايا وآراء: لكم التحية مع حشود السبعين
أخبار: الحصار الجوّي يتسبب بوفاة 17الف حالة مرضية
أخبار: 3 شهداء وجريح بعدوان سعودي على صعدة
عربي ودولي: إقبال متوسط على الانتخابات الرئاسية في مصر
فنون ومنوعات: ليلى علوى تدلي بصوتها في الانتخابات
عربي ودولي: إصابة مدنيين في انفجار قنبلة بالصومال
أخبار: قصف مواقع وتجمعات عسكرية في العمق السعودي
أخبار: الصّماد يدعو دول تحالف العدوان لمراجعة حساباتهم
أخبار: العدوان السعودي يقصف صعدة وحجة بـ13 غارة
أخبار: رئيس المؤتمر يلتقي المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018