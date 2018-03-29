المؤتمرنت -

دك تحصينات للعدوان بجيزان ونجران وعسير

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية الليلة الماضية تحصينات وتجمعات لجنود العدوان السعودي ومرتزقته بجيزان ونجران وعسير.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية تحصينات وتجمعات الجيش السعودي في موقع جحفان وموقع جلاح وموقع الصبابه وقرية المدرسة بجيزان محققة إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى أن قصف صاروخي ومدفعي مكثف استهدف تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة في مواقع المخروق الكبير والصغير ومستحدث السديس والقيادة والشبكة ومرابض مدفعية الجيش السعودي بالزور بنجران.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات المرتزقة في صحراء الاجاشر قبالة منفذ الخضراء، فيما تم احراق آليتين عسكريتين للمرتزقة في صحراء الاجاشر الأولى بصاروخ موجه والثانية بعبوة ناسفة ومصرع من كان على متنهما.



وفي عسير استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في معسكر عرابة خلف منفذ علب، فيما تم اطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين في معسكر الحاجر.

