المؤتمرنت -

العدوان السعودي يستهدف 6 محافظات بـ64 غارة

شن طيران العدوان السعودي أكثر من 64 غارة إجرامية على 6 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن عشر غارات على مناطق متفرقة من مديرية منبه و ثمان غارات على جبل شعير ومنطقة مندبة بمديرية باقم في محافظة صعدة.



واستهدف الطيران بثلاث غارات طريق صعدة صنعاء في منطقة مذاب بمديرية الصفراء ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية.



وذكر المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، وغارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب، كما شن غارة على منزل أحد المواطنين في حمالة بمنطقة كرش محافظة لحج.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة و 14 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



وحسب المصدر شن طيران العدوان السعودي أكثر من 25 غارة على مناطق متفرقة في جيزان.